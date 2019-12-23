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В России признали бесперспективность ракет «Ангара»

13:01 23.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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У ракет семейства «Ангара» на коммерческом рынке «просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит». Об этом сообщил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Специалист признал, что «первоначально были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать», а «острой необходимости в тяжелой ракете для России в краткосрочной перспективе нет», поскольку тяжелый носитель «Протон-М» пока летает.

Материал агентства, в котором приведены комментарии специалистов, посвящен пятилетию единственного пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5». Согласно статье, задержки с созданием носителей семейства «Ангара», кроме коммерческой бесперспективности, связывают с проблемами логистики и несоответствия изготавливаемых «Центром Хруничева» на сегодняшний день ракет техническому заданию Минобороны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своих выступлениях перед прессой не связывал ракеты семейства «Ангара» и необходимость коммерческой эффективности. Последнее глава ведомства предлагал возложить на создаваемый ракетно-космической корпорацией «Энергия» и ракетно-космическим центром «Прогресс» носитель «Союз-5» («Иртыш»). В то же время для носителей «Ангара» Рогозин попросил своих подчиненных «найти применение».

Старт работ над разработкой семейства «Ангара» был дан в январе 1995 года. На сегодняшний день такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014-му на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия Роскосмоса, ушло около трех миллиардов долларов. В данный момент долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Ракеты
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 20:53
Гость: АПЛ

Были слухи, что Ангара является диверсией Обамы против нашей
аэрокосмической промышленности - он уговорил наших построить ракету на неэффективном, зато экологическом топливе. Может нужно просто двигатели
на метане туда поставить? И экологично и эффективно.
23.12.2019, 19:26
Гость: владимир

Причём признана бесперспективность в краткосрочной перспективе,а другой
перспективы(среднесрочной и долгосрочной) для наших властей нет. Оно и понятно, украли миллиарды и мигом за кордон(это и есть краткосрочная перспектива).
23.12.2019, 19:18
Гость: Гоша

При страшном уровне предательства и воровства кремля и всей другой российской власти огромна вероятность, что ракеты Ангара есть наоборот самые лучшие наши ракеты убить которые приказывает запад и его НАТО.
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