В Федеральной таможенной службе проходят обыски

16:02

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Они проводятся в рамках расследования уголовного дела. Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений.

О каком именно уголовном деле идет речь, не сообщается.