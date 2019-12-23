]]>
]]>
Главная В России Новости

В Федеральной таможенной службе проходят обыски

16:02 23.12.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Они проводятся в рамках расследования уголовного дела.  Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений.

О каком именно уголовном деле идет речь, не сообщается.

Темы: Следственный комитет России, Федеральная таможенная служба РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.12.2019, 18:39
Гость: ДВП

Ещё надо за Уралом хорошо тряхонуть,лес не сам,своими ногами в Китай ушел через границу
23.12.2019, 18:24
Гость: Альфа

Господи, и эти тоже воруют!
А-У-У-У, люди, скажите, а где в нашем королевстве честные, кто знает?
23.12.2019, 18:13
Гость: Когда

не знаю, но что будут, это точно.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.