В Федеральной таможенной службе проходят обыски
© KM.RU, Филипп Киреев
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Они проводятся в рамках расследования уголовного дела. Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений.
О каком именно уголовном деле идет речь, не сообщается.