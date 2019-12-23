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Совфед просит правительство запретить продажу снюсов

11:31 23.12.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Совфед попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий.

Как пишет РИА Новости, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы призывают это сделать в сжатые сроки — до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу с 1 января. Отмечается, что в законе уже есть запрет на продажу снюсов и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты — например, никотиносодержащие конфеты, которые пользуются популярностью у подростков.

Новый документ призван защитить именно несовершеннолетних.

Двадцатого декабря Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов снюса. Некоторые регионы ужесточают надзор на местном уровне.

Темы: Борьба с курением в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 14:38
Гость: 2704

Запрещать нужно НЕ ПРОДАЖУ, А ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКУПКУ И ПРОДАЖУ. При чём запрещать серьёзно.
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