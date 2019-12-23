Совфед просит правительство запретить продажу снюсов

11:31

Совфед попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий.

Как пишет РИА Новости, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы призывают это сделать в сжатые сроки — до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу с 1 января. Отмечается, что в законе уже есть запрет на продажу снюсов и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты — например, никотиносодержащие конфеты, которые пользуются популярностью у подростков.

Новый документ призван защитить именно несовершеннолетних.

Двадцатого декабря Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов снюса. Некоторые регионы ужесточают надзор на местном уровне.