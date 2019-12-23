В Кремле отреагировали на стрельбу у здания ФСБ

13:49

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стрельбу в центре Москвы на Большой Лубянке трагическим событием, передает «Интерфакс». Песков сомневается в том, что Кремль должен комментировать это ЧП.

«Никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями», – отметил он.

Песков также подтвердил информацию о том, что в момент стрельбы директор ФСБ Александр Бортников и глава государства Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. По его словам, они недолго пробыли на концерте и ушли в перерыве.

По версии СК России, стрельбу в четверг начал 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В перестрелке он был убит. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли: один на месте, другой скончался в больнице. Пять человек пострадали, в том числе один гражданский. ФСБ подтверждала, что погиб один из ее сотрудников, и отмечала, что нападавший был один, он открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Там расположен, в частности, Культурный центр ФСБ.

Минздрав утверждал, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, медпомощь была оказана пяти пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса).

По данным СПАРК, Манюров, 39-летний уроженец Подольска, работал как индивидуальный предприниматель в сфере права и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, но в 2015 году прекратил деятельность. Мать Манюрова рассказывала «Комсомольской правде», что в последнее время он работал в охранных предприятиях, но отовсюду уволился. Во «ВКонтакте» находится только один человек с именем Евгений Манюров. Информации и фотографий в его профиле нет, указано лишь, что он окончил Российскую академию правосудия. Полный тезка Манюрова значится в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.