В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

09:54

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений будет отменен c 1 января 2020 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову.

Данная норма была введена в 2015 году и ограничивала работу педагогов, которые не имели ученой степени. В частности, они не допускались к преподаванию в специалитете и магистратуре, также были существенные ограничения и для программ бакалавриата.

По словам сенатора, в первую очередь от этой нормы страдали студенты, которые не могли получить полноценные знания от педагогов-практиков.

"Такие стандарты были некачественными изначально", — заявила Рукавишникова изданию.

До 2020 года норма носила рекомендательный характер. Планировалось, что с 1 января она будет обязательной для всех вузов. Однако Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что это правило надо отменить совсем. По мнению представителей профессионального сообщества, такой формализм может привести к оттоку ценных кадров.