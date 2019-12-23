]]>
]]>
Главная В России Новости

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

09:54 23.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений будет отменен c 1 января 2020 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову.

Данная норма была введена в 2015 году и ограничивала работу педагогов, которые не имели ученой степени. В частности, они не допускались к преподаванию в специалитете и магистратуре, также были существенные ограничения и для программ бакалавриата.

По словам сенатора, в первую очередь от этой нормы страдали студенты, которые не могли получить полноценные знания от педагогов-практиков.

"Такие стандарты были некачественными изначально", — заявила Рукавишникова изданию.

До 2020 года норма носила рекомендательный характер. Планировалось, что с 1 января она будет обязательной для всех вузов. Однако Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что это правило надо отменить совсем. По мнению представителей профессионального сообщества, такой формализм может привести к оттоку ценных кадров.

Темы: Высшее образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.12.2019, 14:57
Гость: гость "такс"у

"Я про то и говорю нам ракеты и самолёты ни к чему Канализацию не успеваем прочищать"
*********************************************************************
В ракетах и самолётах достаточно много агрегатов с "канализацией" , так что возможно некоторые "знания о засорах" не повредят...
23.12.2019, 13:19
Гость: такс

Я про то и говорю нам ракеты и самолёты ни к чему Канализацию не успеваем прочищать Собрать этих вумных и пароходом в Америку А этими космосами любой журналист или сантехник может управлять
23.12.2019, 13:16
Гость: Сидоров

А зачем тогда вообще защищать диссертаци? Раньше диссертация давала право читать лекции в ВУЗе.
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.