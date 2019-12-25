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В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

11:12 25.12.2019
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания так называемого "новогоднего капитала", пишет RT.

Сообщается, что Чернышов направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. По мнению парламентария, данный "новогодний капитал" должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", - отметил в своем письме Чернышов.

Депутат также предложил привязать выплаты "новогоднего капитала" к средней сумме пенсии в регионах.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 14:04
Гость: Сергей Дмитриевич

Выдать пенсионерам новогодний подарок-бутылка водки, блок сигарет, пальмовый сыр,пальмовые конфеты,поддельная икра-и пенсионеров будет меньше!
25.12.2019, 13:02
Гость: Русский

Достижения российской власти:
1. кредиты для сбора детей в школу.
2. кредиты на приобретение лекарств.
3. создание праздничного капитала, читай на пьянку.
4. для создания праздничного капитала введут пяток новых налогов и снимут последние штаны.
25.12.2019, 12:39
Гость: С. Лавров

Ну вы поняли, что я хотел сказать.
Все комментарии (5)
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