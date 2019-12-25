В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

11:12

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания так называемого "новогоднего капитала", пишет RT.

Сообщается, что Чернышов направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. По мнению парламентария, данный "новогодний капитал" должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", - отметил в своем письме Чернышов.

Депутат также предложил привязать выплаты "новогоднего капитала" к средней сумме пенсии в регионах.