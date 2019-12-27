С 1 января в России могут закрыться все букмекерские конторы

16:38

Из-за изменений нормативной правовой базы с 1 января 2020 года в России могут закрыться легальные букмекерские конторы.

Такое опасение высказала саморегулируемая организация Ассоциация букмекерских контор, которая направила соответствующее обращение уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

В свою очередь бизнес-омбудсмен предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить кризиса на рынке легальных букмекерских услуг, от которого, по его словам, могут пострадать более 20 тысяч сотрудников, а региональные бюджеты ежегодно будут терять около 5 млрд. рублей (налоговые поступления и страховые взносы).

По словам представителей Ассоциации букмекерских контор, к закрытию могут привести новые правила, установленные приказом Минэкономразвития № 44 от 4 февраля 2019 года (должны быть выполнены до 1 января 2020 года), сообщает РБК.

В частности, был обновлен классификатор разрешенного использования земельных участков: появился новый вид использования земли - «проведение азартных игр».

На таких территориях можно размещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок вне игорных зон.

С 1 января 2020 года все регионы должны обновить свои правила землепользования и застройки в соответствии с новым классификатором, но большинство регионов все еще не обновили ПЗЗ.

Соответственно, деятельность букмекеров без обновления статуса земельных участков станет фактически нелегальной.

При этом адвокат Дарья Шляпникова заметила, что арендодатели, на территориях которых уже работают букмекеры, могут не опасаться штрафов, так как на действующие договоры аренды изменения не распространяются.

По мнению Титова, в приказ № 44 необходимо внести поправки. В частности, до 2025 года деятельность на участках, на которых уже размещены букмекерские конторы, должна регулироваться существующим законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», а владельцы таких участков должны получить право добавить новый код путем уведомления.