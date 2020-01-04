]]>
]]>
Главная В России Новости

Правительство планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов

12:15 4.01.2020
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Правительство России в 2020 году планирует разработать 230 законопроектов. Соответствующий план законопроектной деятельности на текущий год утвердил председатель кабмина Дмитрий Медведев. 

"План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления", - цитирует ТАСС сообщение кабмина.

План подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2020, 13:37
Гость: личный опыт

ключевое слово здесь "планирует"...
Один мой знакомый как-то признался мне, что уже лет 15 планирует бросить курить с 1 января...
04.01.2020, 13:29
Гость: майк

Надзорная деятельность, полицаи... обиделся, улыбку вызывает
04.01.2020, 13:26
Гость: stalker

Пока что-то не видно чтобы предыдущая кипучая законотворческая деятельность обернулась для большинства населения улучшением качества жизни. Буквально на днях Росстат вновь заявил об увеличении количества бедных в стране. Суть большинства предыдущих законопроектов свелась к установлению запретительных мер, повышению административной ответственности, увеличению пенсионного возраста, повышению налогов и введению новых сборов. От этого качество жизни только ухудшилось. Вопрос не в том сколько законов будет принято, а в том, в чьих интересах их будут принимать.
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.