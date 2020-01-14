Россия на межливийских переговорах подтвердила статус ведущего международного игрока

21:56

Заместитель председателя Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал результаты переговоров

Межливийские переговоры в Москве дают основания рассчитывать на подписание мирного соглашения между ЛНА и ПНС 19 января в Берлине или в ходе последующих раундов, заявил заместитель председателя Госдумы Юрий Швыткин.

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Итоги вчерашней межливийской встречи в Москве показали, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар положительно отреагировал на исход переговоров. Тем не менее, Хафтар решил повременить с подписанием соглашения с главой так называемого Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и обсудить условия мира с представителями ливийских племен.

По мнению представителей Минобороны РФ, основной целью данной встречи было сопротивление терроризму, оказываемое обеими сторонами. Кроме того, все участники переговоров пообещали неукоснительно соблюдать государственный суверенитет Ливии.

Заместитель председателя Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал результаты переговоров. По его словам, итоги встречи носят весьма позитивный характер: России удалось утвердиться в статусе крупного международного игрока, причем не просто на Ближнем Востоке, но и на глобальной арене.

«Нужно отметить, что есть основания надеяться на положительный исход в конечном итоге данных переговоров», - заявил Швыткин.

Известно, что следующий этап переговоров пройдет 19 января в Берлине, где будут присутствовать представители различных государств, заинтересованных в разрешении ливийского конфликта. Швыткин надеется, что все присутствующие страны найдут наилучшее решение, чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.

