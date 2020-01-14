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Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России

08:45 14.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, пишет РИА Новости со ссылкой на главу палаты Алексея Кудрина.

При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей. Отмечается, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда.

"За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями", — рассказал Кудрин.

По словам Кудрина, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

"Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой", — заявил Кудрин.

Темы: Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 10:25
Гость: Догоним Гондурас!!!

Всегда считал и считаю что умного у Кудрина только очки.
Только 2-3 миилииарда воруют? Или он попутал миллиарды с триллионами ,или считают что ворованным можно считать только то что воры ,взломав дверь помещений Сбера, в сумках унесли.
14.01.2020, 10:18
Гость: В

Наконец-то Кудрин занялся своими прямыми обязанностями, оракул липовый. Всё не в свои дела лез. Теперь бы ещё и довёл до посадок свою работу.
14.01.2020, 09:59
Гость: Европеец

«Нарушение процедур закупок не является преступлением» - дальше можно не читать.
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