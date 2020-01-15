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Глава ФНС Михаил Мишустин займет пост премьер-министра

19:30 15.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

В 1992-1996 годах Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок в России. С 1998 года работал на различных государственных должностях, в том числе в 1999-2004 годах был заместителем министра по налогам и сборам. Также возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»). В апреле 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу.

Имеет степень доктора экономических наук. Женат, имеет трех сыновей, увлекается хоккеем.

Темы: Россия, Правительство России, Федеральная налоговая служба РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 00:29
Гость: Рассмешил

бандеру!
16.01.2020, 00:26
Гость: Хорошо, если у Мишустина получится

А что у него может получиться?

Тон в государстве задаёт президент и судя по его действиям править он будет вечно.
От которого только .....может чего-то ждать.
А чего можно ждать от человека который глумится над пошлым , над государством в котором родился, учился , рос. Который закончил университет и при этом на публике употребляет жаргонные выражения типа "мочить в сортире" и "свинья антисемитская".
На кого это рассчитано?

Президент ясно сказал-пересмотра приватизации не будет. 37-го года не будет.

В прошедшем году в России значительно выросло количество долларовых миллиардеров.В стране насчитывается 110 человек с состоянием такого уровня. Число долларовых миллиардеров выросло с 74 до 110, то есть в полтора раза.С трудов праведных не наживёшь даже хором каменных, не то что миллиарды долларов.
Также в России стало больше и долларовых миллионеров - со 172 тысяч до 246 тысяч человек.

При этом Россия оказалась абсолютным лидером по уровню неравенства распределения ресурсов: 10% граждан владеют 83% всего личного благосостояния. В США та же доля граждан владеет 76%, в Китае - 60%.

Источник МК.

ЧТО У НЕГО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ПРИ ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ?
Давно тусуетесь на форуме а так ничего и не поняли.
16.01.2020, 00:21
Гость: То бишь,

полукровка, что ли?
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