Глава ФНС Михаил Мишустин займет пост премьер-министра

19:30

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

В 1992-1996 годах Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок в России. С 1998 года работал на различных государственных должностях, в том числе в 1999-2004 годах был заместителем министра по налогам и сборам. Также возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»). В апреле 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу.

Имеет степень доктора экономических наук. Женат, имеет трех сыновей, увлекается хоккеем.