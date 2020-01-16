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Мишустин рассказал о приоритетах нового правительства

12:01 16.01.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Вероятный премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложенный президентом, в ходе выступления перед фракцией «Единая Россия» рассказал о первоочередных задачах, на решение которых намерен направить усилия нового правительства. Среди них — работа с бизнесом и внедрение цифровых технологий.

Политик отметил, что намерен создать удобную для населения электронную платформу, которая бы отражала работу правительства. При этом кандидат в премьеры будет опираться на опыт проведения подобной работы в налоговой, пишет журнал «Компания».

Главными задачами Михаил Мишустин назвал проведение реформы управления, внедрение информационных технологий и реализацию национального проекта «Цифровая экономика», снятие барьеров для бизнеса и сокращение его издержек. Видеофрагмент выступления Мишустина опубликовала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

По словам Кашеваровой, во время встреч Мишустина с парламентскими партиями депутаты больше всего критиковали работу министров здравоохранения, культуры и просвещения. Вопрос, войдет ли глава Минкульта Владимир Мединский в состав нового правительства, Мишустин назвал преждевременным.

«Состав правительства изменится, насколько сильно я могу сказать только после консультаций», — цитирует Кашеварова Мишустина.

Днем ранее российский лидер принял отставку главы правительства Дмитрия Медведева и предложил на его место кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Медведев остался председателем «Единой России». Кроме того, бывший премьер может стать заместителем Владимира Путина в Совете безопасности.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России, Правительство России
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 17:52
Гость: Евгений В

Все население РФ поделено на антагонистические категории: первая малочисленная состоит из клятвопреступников от КПСС, которым позволили в уплату за предательство мошенничеством, воровством и бандитизмом безнаказанно завладеть природными ресурсами России и производственной базой государства, которое они предали; с другой стороны остальное население, состоящее их обкраденных, обманутых и растерянных людей, большинство из которых потеряли основной жизненный стержень и видение будущего.
Власть РФ работает только по обслуживанию первой категории, а вторую она всего лишь вынуждена затратно содержать и терпеть.
Новый председатель правительства, как и Медведев, ярко выраженный представитель первой категории и будет работать только во благо этой категории, он ни когда не жил и не работал среди простых людей и не понимает их проблем , так что для второй ни чего не изменится, может быть только хуже.
16.01.2020, 17:30
Гость: Старик.

Очередной глуповатый вор-балабол с купленной карьерой и диссертацией.Будет создавать какую-то электронную платформу для населения. А болт от винта он отличить может? Жалкий временщик!
16.01.2020, 16:53
Гость: ПЕтр

Раз сокращение издержек бизнесу обещано- значит зарплаты еще сократят.
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