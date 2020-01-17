СМИ назвали возможные причины отставки Медведева

11:55

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев мог уйти в отставку из-за несогласия с предложенной президентом страны Владимиром Путиным конституционной реформе, пишет газета «КоммерсантЪ».

Как сообщает издание, в конце 2019 года Медведев занимался разработкой собственной системы конституционной реформы. Он выступал за слияние президентской и исполнительной власти. Согласно его видению реформы, президент де-факто является главой исполнительной власти. Медведев предлагал ввести пост вице-президента и планировал сам занять это место.

Путин же, в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы премьер-министр и "гражданская часть" правительства РФ назначались Госдумой.

«В этой части, упрощенно, „гражданская половина“ республиканской власти в РФ становится „парламентской“, „военная“ (президент также остается верховным главнокомандующим) — несколько менее „президентской“, чем сейчас», — пишет издание, отмечая, что скорее всего Медведев был не согласен с таким подходом. .

Эту версию косвенно подтверждают ряд медиа, ссылаясь на свои источники, близкие к руководству правительства. По их данным, отставка правительства должна была произойти ближе к весне. Медведев принял решение об отставке несколько дней назад.

15 января Путин огласил послание Федеральному собранию — документ, который определяет развитие страны на ближайший год. Среди прочего Путин заявил о внесении ряда поправок в Конституцию, в том числе они касались роли премьера. Сразу после Путин и Медведев провели встречу, подробности которой пресс-служба Кремля не раскрыла. Вечером Медведев выступил с заявлением, что правительство уходит в отставку. На должность премьера назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.