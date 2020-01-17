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СМИ назвали возможные причины отставки Медведева

11:55 17.01.2020
Дмитрий Медведев
Стоп-кадр из видеотрансляции
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев мог уйти в отставку из-за несогласия с предложенной президентом страны Владимиром Путиным конституционной реформе, пишет газета «КоммерсантЪ».

Как сообщает издание, в конце 2019 года Медведев занимался разработкой собственной системы конституционной реформы. Он выступал за слияние президентской и исполнительной власти. Согласно его видению реформы, президент де-факто является главой исполнительной власти. Медведев предлагал ввести пост вице-президента и планировал сам занять это место.

Путин же, в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы премьер-министр и "гражданская часть" правительства РФ назначались Госдумой. 

«В этой части, упрощенно, „гражданская половина“ республиканской власти в РФ становится „парламентской“, „военная“ (президент также остается верховным главнокомандующим) — несколько менее „президентской“, чем сейчас», — пишет издание, отмечая, что скорее всего Медведев был не согласен с таким подходом. .

Эту версию косвенно подтверждают ряд медиа, ссылаясь на свои источники, близкие к руководству правительства. По их данным, отставка правительства должна была произойти ближе к весне. Медведев принял решение об отставке несколько дней назад.

15 января Путин огласил послание Федеральному собранию — документ, который определяет развитие страны на ближайший год. Среди прочего Путин заявил о внесении ряда поправок в Конституцию, в том числе они касались роли премьера. Сразу после Путин и Медведев провели встречу, подробности которой пресс-служба Кремля не раскрыла. Вечером Медведев выступил с заявлением, что правительство уходит в отставку. На должность премьера назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 

Темы: Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 21:41
Гость: 5 копеек- Вальтеру

Вальтер я тебе печатала несколько раз ЧТО БИЗНЕСМЕН НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ. Поэтому Мишустин не может быть президентом. Вот почему,а не потому,что у нас не рыночная экономика.
17.01.2020, 21:38
Гость: Анна

Тут без времени покажет ясно ЧТО 500% НЕТ.МИШУСТИН НЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ,У НЕГО ШАНСОВ НОЛЬ. Вальтер ты просто не реалистичен. В жизни нужно быть реалистом. Что надеется на Мишустина?
"К тому же, если Россия капиталистическое государство, с рыночной экономикой, то почему бывший бизнесмен не может быть главой государства?"
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Ты это немцам,французам,австрийцам,итальянцам,англичанам скажи предложи им выбрать себе руководителями бизнесменов. Страны с рыночной экономикой. Почему нигде не выбирают ,кроме США ,руководителями бизнесменов?
17.01.2020, 20:40
Гость: Вальтер-Европеец, дважды со стыда сменивший свой ник

Европеец, ты вновь ошибаешься и вновь "неуд"!
Прочти, еще лучше изучи, Конституцию 5-ой французской республики 1958 г. Конституция учреждает смешанную (полупрезидентскую) республиканскую форму правления, исходя из существующих в настоящее время представлений о форме правления. Указанный характер республики определяется следующим образом: глава государства (президент) избирается помимо парламента, а премьер-министр назначается президентом без согласия высшего представительного органа. Это признаки президентской республики. В то же время правительство несет ответственность перед нижней палатой парламента (парламентская форма правления).
В Конституции отсутствует обычная для современных конституций глава о правах и свободах человека. Преамбула ограничивается отсылкой к Декларации прав и свобод человека 1789 г. и к преамбуле Конституции 1946 г., которая в этой части с чисто юридической точки зрения остается в силе при постановке вопроса об ответственности правительства перед Национальным собранием.
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