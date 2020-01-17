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В Кремле рассказали о поступившем от Хафтара письме Путину

16:41 17.01.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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В адрес президента России Владимира Путина пришло письмо от главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Текст письма опубликован в пятницу, 17 января, на сайте Кремля.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — говорится в письме.

Кроме того, Хафтар выразил личную благодарность и признательность за усилия России по установлению мира в Ливии.

Ранее в этот день в пресс-службе Кремля подтвердили участие Путина в конференции по Ливии в Берлине.

В Берлинской международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии примут участие представители на уровне глав государств, в том числе России, Великобритании, США, Турции и Франции, а также глава действующего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава ЛНА Хафтар.

13 января Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри по итогам переговоров в Москве подписали соглашение о перемирии. Хафтар же попросил время на принятие решения до утра следующего дня, но в итоге не подписал документ и покинул российскую столицу. Позднее он заявил, что документ игнорирует ряд требований ЛНА. Тогда же турецкие СМИ допустили, что Хафтар готовит очередное наступление на Триполи.

Темы: Россия, Ливия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 19:39
Гость: Беглый

Остановим на дальних подступах!
17.01.2020, 19:15
Гость: Солодов

Лаврушка трепала что Хафтар пока не подписал ,но во вторник 14 января все подпишет. И едросы дружно запели о величии силиконового фейса. Оказалось все как обычно туфта. Хафтар так и не подписал.
17.01.2020, 19:11
Гость: скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.

Есть же законное правительство в стране. И есть бандит который желает захватить власть. Так вот Россия во всех странах яшкается только с бандитами.
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