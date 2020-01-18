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Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

01:04 18.01.2020
Фото с сайта culture.ru
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Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Согласованный митинг должен пройти на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Об организаторе акции в департаменте не сообщили.

15 января президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, речь идет о наделении Госдумы правом утверждать кандидатов на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров. Таким образом, изменения в Конституцию России существенно повысят роль парламента в жизни страны, а также обозначат роль Госсовета.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Внутриполитическая ситуация в России, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 03:11
Гость: советский инженер

А против каких изменений они протестовать собираются? Что не нравится то? Кстати там вроде бы собираются ввести превалирование российских законов над иностранными - так это можно только приветствовать.
18.01.2020, 01:57
Гость: сходить что ли?

Видимо надо уже начинать...
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