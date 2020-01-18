Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

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Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Согласованный митинг должен пройти на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Об организаторе акции в департаменте не сообщили.

15 января президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, речь идет о наделении Госдумы правом утверждать кандидатов на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров. Таким образом, изменения в Конституцию России существенно повысят роль парламента в жизни страны, а также обозначат роль Госсовета.