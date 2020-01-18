Путин пообещал выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по ₽75 тыс.

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Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла", — приводит слова главы государства РИА Новости.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла.

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".