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Путин пообещал выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по ₽75 тыс.

16:48 18.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла", — приводит слова главы государства РИА Новости.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла.

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 21:19
Гость: Ну дела....

просто аттракцион невиданной щедрости.
18.01.2020, 19:54
Гость: Альфа

Хорошо, но уже слишком поздно. Раньше надо было зарабатывать лояльность граждан страны и не только подобными шагами, а также включая национализацию базовых отраслей промышленности, а также ЦБ и смену курса страны. Все иные шаги президента всего лишь косметика и кардинально ничего не изменит.
18.01.2020, 19:48
Гость: Евгений В

Редкие настоящие воины сумели дожить до сегодняшних дней, как и труженики тыла. Выжили в основном те, для кого и война праздником была. А сколько погибших, чьи дети выросли без отцов и матерей в голоде и холоде, они забыты. Спасибо еще Советской Власти, что обеспечила этим детям возможность получить достойное образование и работу. Если бы вместо Сталина была сегодняшняя власть, то не было бы ни победы, ни страны.
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