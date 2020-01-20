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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

09:45 20.01.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта 24tv.ua
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Газета "КоммерсантЪ" раскрыла источники доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги. 

В частности, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей (его жены — 160,1), в 2015-м — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016-м — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017-м — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 миллионов (47,7 миллиона).

По данным издания, основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал "Международный компьютерный клуб", который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Структура сотрудничала с Sun, HP, Microsoft, Intel. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

В частности, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в "Международном компьютерном клубе". Свою квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.

После десятилетней карьеры в госструктурах Мишустин покинул госслужбу, в 2008 году возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла очень крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, "Газпроме", "Ингосстрахе". Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он отдал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, отражены в доходах Мишустиной.

Как отмечает "КоммерсантЪ", в связи с тем, что  продать активы одномоментно было сложно, они реализовывались в рассрочку. Полученные средства были размещены на депозитах, получая проценты по ним. Все это также отражено в декларациях главы ФНС и его супруги.

Таким образом, Мишустину и его семье принадлежат активы в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных в депозиты.

"Можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год", — резюмирует издание.

В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.

Темы: Михаил Мишустин
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 13:29
Гость: Алекс Дорф

А еще это игровые автоматы. Вполне допускаю, что этот Мишустер (или Шустер) наживался в 90-х на больных игроманах.
20.01.2020, 12:54
Гость: Николай

Я правильно понимая, что это типа игровых автоматов, или закрытый клуб для обогащения"друзей". Такого б.... нет ни в одной нормальной стране, разгул воровства чиновников при Путине войдет в историю, и будет носить его имя. Разорил страну, загнал людей в нищету, превратил государство во врага, теперь собирается менять конституцию, для чего? Отгораживаемся от мира и начнет еще одну "стройку века" новую "Берлинскую стену" строить, да интернет под себя подстраивать. Где теперь на них управу или справедливость искать? Все в лучших традициях НКВД и их приемников из КГБ, кроме лагерей и ГУЛАГа ничего построить и не могут, только поборы выдумывать и врагов создавать. В нормальном правовом государстве его место на скамье подсудимых было бы гарантированно!!!
20.01.2020, 12:49
Гость: личный опыт

я так понимаю, обыкновенных честных людей в руководстве нашей страны не осталось.
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