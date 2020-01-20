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Названы вероятные даты голосования за изменения в Конституцию России

11:18 20.01.2020
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Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.

По данным здания, 12 апреля - наиболее вероятная дата голосования.

Также в администрации рассматривают 19 и 29 апреля. Однако 19 апреля наименее вероятная дата голосования, так как в этот день отмечается православная Пасха. Голосование по всей России состоится после того, как поправки в закон будут приняты Госдумой и Советом Федерации. 

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета. Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 17:44
Гость: Свежий анекдот?

Всенародное голосование будет проведено после того, как закон о поправках будет принят думой м советом федерации, но вступления его в силу. Кто-нить понял смысл этого анекдота постфактум?
20.01.2020, 17:00
Гость: Президента выбирает народ из своей среды рабочих и крестьян.

Русских в России 82%.Народов и народностей в России 27,9%.Евреев менее 0,5% .Власть в Кремле и на местах должна в России принадлежать согласно процентному составу населения России.Это должно внесено на рассмотрение и голосование народу России.А насчет земли ,недр России,то они ,как и при СССР,должны принадлежать государству.Сравните.30 лет и 70 лет.Прожили при троцкистах либералах половину жизни при СССР,а внедренные США узурпаторы уничтожили страну,не построив в замен ничего.Пусть уходят из России они,еще 30 лет народ их терпеть не будет,будет умножать на 0
20.01.2020, 16:56
Гость: Ой! ой!

Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию
может пойти 12 апреля=

А что такая спешка?
И зачем это цирк с конями-голосование?
Всё равно будет как хочет .....

Голосуй не голосуй- всё равно получишь рай.

А в СМИ скачут и радуются как суперски мы сукоро заживём!
Прям поле чудес......
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