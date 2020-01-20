Названы вероятные даты голосования за изменения в Конституцию России

11:18

Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.

По данным здания, 12 апреля - наиболее вероятная дата голосования.

Также в администрации рассматривают 19 и 29 апреля. Однако 19 апреля наименее вероятная дата голосования, так как в этот день отмечается православная Пасха. Голосование по всей России состоится после того, как поправки в закон будут приняты Госдумой и Советом Федерации.

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета. Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.