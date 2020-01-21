Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области

11:28

Причиной пожара в частном жилом доме в Томской области, в результате которого погибли 11 человек, могло стать короткое замыкание, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

По предварительной информации, загореться мог обогреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование оного.

"Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек. Уголовное дело возбуждено... по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - цитирует агентство заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Бастрыкин также поручил региональным следователям тщательно исследовать место происшествия, зафиксировав все следы. Он также дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертиз для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь Томский губернатор Сергей Жвачкин распорядился проверить все лесопильные предприятия региона и условия жизни их временных рабочих. Всего в Томской области насчитывается 378 таких хозяйствующих субъектов.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей, однако использовалось как общежитие. В нем проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".