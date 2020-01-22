Совет Федерации запретит дипломатам иметь двойное гражданство

13:15

Международный комитет Совета Федерации готовит поправки о запрете двойного гражданства послам и представителям России при международных организациях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Константина Косачева.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», - цитирует слова Матвиенко ТАСС.

По словам Матвиенко, речь должна идти не об охоте на ведьм, а о надежном обеспечении суверенитета России, а также об устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела страны.