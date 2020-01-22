]]>
]]>
Главная В России Новости

Совет Федерации запретит дипломатам иметь двойное гражданство

13:15 22.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Международный комитет Совета Федерации готовит поправки о запрете двойного гражданства послам и представителям России при международных организациях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Константина Косачева.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», - цитирует слова Матвиенко ТАСС.

По словам Матвиенко, речь должна идти не об охоте на ведьм, а о надежном обеспечении суверенитета России, а также об устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела страны.

Темы: Законотворческая деятельность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2020, 23:38
Гость: Если =им эти соглашения до лампочки.=

зачем этот поток сознания, сами себе противоречите

= быстрее будет соглашения с "соотечественниками" Папуа-Новая Гвинея,чем с родными соотечественниками погубленной державы.У=

Тем более что им действительно до лампочки.
22.01.2020, 23:29
Гость: Mr Bean

Правильно, право воссоединения близких родственников признается, но есть некоторые оговорки. Без особых препятствий воссоединяются только супруги и то не везде, в Великобритании, на-пример, достаточно просто, а в Дании очень сложно. С детьми сложнее. Несовершеннолетние дети могут приехать к родителям на ПМЖ без проблем, а вот совершеннолетние уже нет. Только пожилые родители могут расчитывать на ПМЖ с детьми и то в основном требующие ухода, с трудоспособными родителями могут возникнуть непреодолимые препятствия. И уж совсем не проходной вариант с братьями и сестрами, а с двоюродными и прочими тем более.
Ну и уж коли влез в дискуссию, то выскожусь о госслужащих и дипломатах. Вид на жительство и особенно второе гражданство (подданство) для этой категории лиц следует рассматривать как государственная измена с соответствующими последствиями. При обнаружении двойного гражданства у родственников любого уровня, чиновника надо немедленно увольнять из гос органов (любых). А дипломатов, военных и сотрудников силовых структур также рассматривать как шпионов. И никаких поблажек.
22.01.2020, 21:56
Гость: Финикийцу

Ничего не может быть наоборот,а иначе люди спросят,а на фига тогда нас разобщали,ставили границы,драконили друг против друга,обс..ли свою настоящую,уничтоженную не в боях Родину,где родились,выросли.Поэтому быстрее будет соглашения с "соотечественниками" Папуа-Новая Гвинея,чем с родными соотечественниками погубленной державы.У ИХ родственников всё в порядке,не беспокойтесь,им эти соглашения до лампочки.
Все комментарии (46)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации