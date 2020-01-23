Половину населения России к 2060 году составят пенсионеры

15:04

В 2020 году на россиян старше 65 лет будет приходиться четверть населения страны, а к 2060 году их доля достигнет 47%, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование экономистов Credit Suisse, представленное на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Если в 1950 году люди старше 65 лет составляли 7,7% населения планеты, то уже в 2019 году их доля выросла до 19%. К 2050 году их доля превысит 27%.

При этом, по данным экономистов Credit Suisse, продолжительность жизни людей во всем мире растет. Она повысилась с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019-м. Директор по политическим и тематическим экономическим вопросам Credit Suisse Сара Карнацци Вебер уверен, что повышение пенсионного возраста должно сопровождаться стимулами работать дольше, а стимулы более раннего выхода на пенсию должны исчезнуть.

Для повышения устойчивости пенсионной системы авторы доклада предлагают поощрять людей больше откладывать на пенсию, собирать дополнительные средства на выплату пенсий за счет повышения налогов, предложить людям систему выплаты пенсий, при которой с каждым годом выплаты будут сокращаться. Самый эффективный способ, по мнению экономистов,— повысить пенсионный возраст.

По данным опроса «Левада-центра», который был проведен в июне 2018 года – сразу после того, как было объявлено о пенсионной реформе в России, против повышения пенсионного возраста выступили 89% респондентов, напоминают Новые Известия.