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СКР прекратил уголовное дело о растрате против экс-главы «Роснано» Меламеда

12:22 26.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей, сообщает ТАСС со сылкой на источник в правоохранительных органах.

Меламед и Понуров обвинялись в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), статья предполагает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании "Роснано" Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Срок давности по этой статье составляет 10 лет.

Защита Меламеда отказалась комментировать информацию о прекращении уголовного преследования в отношении своего доверителя.

Черемушкинский суд Москвы 8 декабря 2017 года по собственной инициативе вернул дело Меламеда прокурору. Гособвинение попросило данное решение суда отменить и отправить дело в суд на новое рассмотрение. 21 февраля 2018 года Мосгорсуд признал законным возврат дела в прокуратуру. Позднее прокуратура Москвы внесла кассационное представление на решение апелляционной инстанции Мосгорсуда, попросив его отменить, однако и тут ей было отказано.

По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, Меламед принял на работу Малышева и Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году Понуров, являясь председателем тендерного комитета и находясь в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", после чего разработал проект договора об оказании услуг, который подписал Малышев. Позднее все акты приемки оказанных фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым, после чего Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате.

В итоге, в период с февраля по июль 2009 года, по данным следствия, необоснованно были израсходованы средства компании на общую сумму более 220 млн рублей.

Темы: Роснано, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.01.2020, 18:45
Гость: stalker

Отвечу. Я раньше думал что есть. Теперь сомневаюсь.
26.01.2020, 18:25
Гость: Владислав

А она есть, репутаци?
26.01.2020, 14:26
Гость: Ай балам

Это называется запустить дурочку. Прокуратура расследует дело, отправляет в суд, суд изучает и отправляет обратно и так по кругу. Там и сроки все проходят, к украденым (пропавшим) лимонам плюсуем ворох бумаг, кучу времени, отрыв ценных специалистов короче пропавшие деньги множим ещё на два и получаем ПШИК. Верной дорогой идёте господа. А вот если за эту волокиту кто нибудь ответил своим карманом,креслом,свободой то таких ляпов не былоб.
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