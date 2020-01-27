Вопрос национальной безопасности №1: почему детей бросают в аэропортах?

Пока власти выступают с инициативой поддержки молодых семей, взрослые бросают детей где попало, будучи не в силах их прокормить

Фото семьи, оказавшейся в эпицентре скандала, из соцсетей

Родных братьев шести и девяти лет от роду сотрудники безопасности обнаружили без взрослых в терминале D аэропорта Шереметьево. Можно было подумать, что взрослые просто отлучились, велев детям ждать их на месте. Только вот ожидание что-то больно уж затянулось, потому что мальчишки явно себя чувствовали некомфортно, все время кого-то ища глазами.

В ходе расспросов выяснилось, что родной отец просто оставил братьев насовсем, прилетев с ними из Хабаровска и скрывшись в итоге в неизвестном направлении. Причем, со слов ребятишек, подобное происходит уже не первый раз. От ответа на вопрос о матери малыши и вовсе почему-то все время уходили.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили следующее: «Мальчики прибыли рейсом в 12.56 авиакомпании «Россия» в Москву из Хабаровска в сопровождении отца. Он провел их в терминал D и ушел к выходу. В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей.

Записка гласила: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

В итоге мальчиков было решено отправить в подмосковную больницу. Выяснилось, что выглядели они довольно неопрятно, так что, видимо, семья оказалась неблагополучной. Ели с таким аппетитом, что у врачей сложилось однозначное впечатление: дети регулярно недоедают. От игрушек они почему-то отказались.

Как выяснилось, в Москву мальчики прибыли вместе с родителем из Хабаровска. Постоянно же они живут в Комсомольске-на-Амуре, отцу 41 год, он работает то ли охранником, то ли водителем – в общем, неквалифицировнный специалист. В настоящее время детьми занялись социальные службы столицы, на днях их должны будут переправить домой в Хабаровский край.

Канал РЕН-ТВ опубликовал видео частного дома в Хабаровском крае, где проживала семья. На этих кадрах можно увидеть простой деревянный дом, окруженный забором. На окнах наклеены бумажные снежинки – вероятно, сделанные детьми. По словам соседей, здесь уже никто не живет. Ни мужчину, ни детей не видели.

Записка официальным отказом от детей не считается, однако понятно, что отец поступил далеко не лучшим образом. На матери мальчиков он официально был женат, однако даже не рассматривал ее в качестве опекуна собственных чад, считая «непутевой».

Между тем, она нашлась. «Мы связались с матерью мальчиков, - рассказала «КП-Хабаровск» уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко. – Она готова забрать детей в семью. Сейчас женщина находится в повторном браке, ожидает появления на свет третьего ребенка. Со своей стороны мы готовы оказать все необходимое содействие, от помощи психолога до материальной помощи. Надеемся, что к концу этой недели дети будут уже в Комсомольске».

Однако счастливый финал, как ни крути, в этой истории все же не срастается. Оказывается, в свое время мать братьев пытались привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних рассматривался протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей - дети опрокинули на себя горячий чайник, когда их мама выходила в магазин. По решению комиссии матери вынесли предупреждение», - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Виктор Гаврилов. Фото СК РФ

Что до отца, то личность его полиция установила – это Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Работая в ЧОПах, часто выезжал на вахту. Пока его не было дома, дети находились в Центре социальной помощи. Однако, возвращаясь из командировок, детей он всегда забирал. Почему он поступил так на сей раз, можно только гадать. Возможно, всё из-за того, что он недавно потерял работу в охране, поэтому и устроил своего рода «показательную акцию».

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов не спешит осуждать отца. «Почему государство не считает каждого ребенка, не знает о его самочувствии? – задается Крупнов риторическим вопросом в интервью Накануне.Ру. – Это не в защиту ювеналки, а просто нужно располагать реальной ситуацией. Если действительно этот отец потерял работу или просто неадекватен в конце концов, почему, кроме этой ситуации, никто этим не занимается? Почему у нас вместо ювенальных рецессий государство не собирает Совет безопасности и не решает проблему - почему граждане в нашей стране с детьми никак не могут найти работу? Совет безопасности должен решить, например, открыть завод в этом месте. Но нет, говорят, что это просто "частное" дело. Частное дело человека?»

Признавая случай в аэропорту вопиющим, Юрий Крупнов отмечает, что подобное в нашей стране – не редкость, просто не в столь открытой форме. «И это после того, как Владимир Путин выступил со своими "сенсационными" мерами по поддержке семей. Говорить о горячем питании для детей в 2020 году немножко странно. – рассуждает он. – В принципе, я вот вырос с горячим питанием, вся эта система уже тогда была налажена. Просто если у меня или у кого-то было больше денег, то можно было дополнительный коржик себе купить, но обедали мы все одинаково. Горячие обеды - это звучит примерно как "Правительство Российской Федерации решило в городах поставить телефонные будки". Примерно что-то такое - судьбоносное, эпохальное, но очевидное. Как объявить, что "мы решили строить дороги, чтобы по ним ездили машины". Критиковать такое бессмысленно, это хорошее решение. Но это только одна тридцатая тех действий и мер, которые нужно вводить».

Юрий Крупнов убежден, что в нашей стране необходимо на законодательном уровне обеспечить всем детям базовый стандарт достойной жизни. «Вот это нужно вносить в новую Конституцию. Играют там сейчас со всякой ерундой, вместо фундаментальных положений, которые в новую Конституцию нужно записывать. Вместо этого очередной хайп - накажут отца, а по сути - детей, и через пять дней все забудут. Я считаю, что по этому поводу должно быть специальное заседание Совета безопасности, потому что это вопрос национальной безопасности №1, включая демографию. Второй вопрос - это то, что в Конституции нужно ввести положения о том, что каждому ребенку - независимо от ситуации, от числа детей в семье - гарантируется единый базовый стандарт качества и уровня жизни».