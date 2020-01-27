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Глава Ингушетии отправил в отставку второе за пять месяцев правительство

11:39 27.01.2020
Махмуд-Али Калиматов. Фото с сайта facebook.com
Махмуд-Али Калиматов. Фото с сайта facebook.com
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.

«Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку», - написал Калиматов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы региона.

12 сентября Калиматов утвердил новую структуру республиканского правительства и представил новый кабинет министров. На должность главы правительства был назначен Константин Суриков.

Задачами нового кабинета министров Калиматов назвал осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития и повышение уровня жизни граждан.

Темы: Ингушетия, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2020, 16:19
Гость: Гость

Еще одно прорывное правительство. Хана теперь Ингушении!
27.01.2020, 13:25
Гость: личный опыт

Просто праздник какой-то, неужели "Ингушзолото" накрывается медным тазом?
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