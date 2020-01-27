Глава Ингушетии отправил в отставку второе за пять месяцев правительство

11:39

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.

«Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку», - написал Калиматов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы региона.

12 сентября Калиматов утвердил новую структуру республиканского правительства и представил новый кабинет министров. На должность главы правительства был назначен Константин Суриков.

Задачами нового кабинета министров Калиматов назвал осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития и повышение уровня жизни граждан.