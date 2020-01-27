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В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» займутся не только политическими, но и историческими вопросами

21:33 27.01.2020

Сегодня официально начал свою работу пресс-центр Медиагруппы «Патриот»

В его задачи будет входить проведение презентаций, организация конференций, обсуждение актуальных тем.

Участниками мероприятий могут стать журналисты любых СМИ - политические пристрастия и направленность не имеют значения.

График мероприятий пресс-центра расписан на месяц вперед, с ним можно ознакомиться на сайте Медиагруппы. Там же опубликованы телефон и электронная почта, по которым можно обращаться.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил, что в пресс-центре будет проходить много программ, конкурсов и конференций, призванных поддержать патриотические силы России. Помимо этого, организация займется подробным рассмотрением вопросов истории. Столярчук напомнил о стремлении президента РФ восстановить историю Великой Отечественной войны вплоть до каждого её дня.

Также на базе пресс-центра будет сформирован экспертный совет группы «Патриот». Он будет работать не только над политическими, но и над историческими вопросами.

Темы: Патриотическое воспитание в России
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