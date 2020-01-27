В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» займутся не только политическими, но и историческими вопросами
В его задачи будет входить проведение презентаций, организация конференций, обсуждение актуальных тем.
Участниками мероприятий могут стать журналисты любых СМИ - политические пристрастия и направленность не имеют значения.
График мероприятий пресс-центра расписан на месяц вперед, с ним можно ознакомиться на сайте Медиагруппы. Там же опубликованы телефон и электронная почта, по которым можно обращаться.
Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил, что в пресс-центре будет проходить много программ, конкурсов и конференций, призванных поддержать патриотические силы России. Помимо этого, организация займется подробным рассмотрением вопросов истории. Столярчук напомнил о стремлении президента РФ восстановить историю Великой Отечественной войны вплоть до каждого её дня.
Также на базе пресс-центра будет сформирован экспертный совет группы «Патриот». Он будет работать не только над политическими, но и над историческими вопросами.