Крупнейшие в России СМИ отчитались о получении иностранного финансирования

12:03

Свыше 400 издателей российских СМИ отчитались перед Роскомнадзором о получении иностранного финансирования за 2019 год.

Среди них оказались государственные RT и ТАСС, а также «Интерфакс», «Ведомости», «Коммерсант», «Сноб», «Новая газета», издание «7×7», The New Times и другие. Принадлежащие «Газпром-Медиа» телеканалы также отчитались об иностранном финансировании, сообщает Newsru.com со ссылкой на данные Роскомнадзора. Телеканал СТС ранее тоже сообщал о полученных деньгах из-за рубежа.

В документах Роскомнадзора фигурируют и корпоративные издания государственных и частных компаний. Например, «Вестник Ростелекома», «Вестник АЛРОСА», «Вестник РусГидро» и «Российские сети».

Напомним, с 2016 года по закону «О СМИ» издатели обязаны ежеквартально уведомлять Роскомнадзор о получении иностранного финансирования.