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Крупнейшие в России СМИ отчитались о получении иностранного финансирования

12:03 27.01.2020
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Свыше 400 издателей российских СМИ отчитались перед Роскомнадзором о получении иностранного финансирования за 2019 год.

Среди них оказались государственные RT и ТАСС, а также «Интерфакс», «Ведомости», «Коммерсант», «Сноб», «Новая газета», издание «7×7», The New Times и другие. Принадлежащие «Газпром-Медиа» телеканалы также отчитались об иностранном финансировании, сообщает Newsru.com со ссылкой на данные Роскомнадзора. Телеканал СТС ранее тоже сообщал о полученных деньгах из-за рубежа.

В документах Роскомнадзора фигурируют и корпоративные издания государственных и частных компаний. Например, «Вестник Ростелекома», «Вестник АЛРОСА», «Вестник РусГидро» и «Российские сети».

Напомним, с 2016 года по закону «О СМИ» издатели обязаны ежеквартально уведомлять Роскомнадзор о получении иностранного финансирования.

Темы: СМИ в России, СМИ и журналистика, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2020, 21:21
Гость: Непонятливый

Не могу понять,Россия- это часть Антарктида или всё же государство?И во что инвестируют зарубежные "меценаты"?
27.01.2020, 18:43
Гость: стесняюсь ,но спрошу

А есть в списке ,что финансируется чисто нами?
27.01.2020, 17:25
Гость: Это

и есть свобода слова по пиндосячьи. Только вот в пиндостане нет такого бардака с купленной информацией.
Все комментарии (13)
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