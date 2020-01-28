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Россияне взяли рекордное число кредитов на покупку автомобилей

12:18 28.01.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В 2019 году россияне купили почти половину новых машин — 45% — не на свои деньги. Количество автокредитов достигло рекордного за шесть лет уровня, увеличившись на 11,9%, сообщает РБК.

В прошлом году россияне взяли 947,3 тысячи кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат». Несмотря на снижение авторынка в 2019 году, число кредитов на покупку машин выросло более чем на 10%, в деньгах — почти на 20%.

На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей. В 2020 году рост автокредитования будет умеренным, считают эксперты.

В «Автостате» отмечают, что число автокредитов увеличилось из-за госпрограмм льготного кредитования, которые заработали в 2019 году. Они предоставляют скидку на первый взнос многодетным семьям и тем, кто покупает машину впервые.

Также на рост автокредитования повлияли снижение ключевой ставки Центробанка, упрощение процедуры оформления заявки на кредит и сокращение требований к первоначальному взносу.

Спрос на российском авторынке в 2019 году упал впервые после кризиса 2013–2014 годов, и участники рынка уже не смогут улучшить ситуацию своими силами, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Автопроизводители говорят, что дошли до предела в предоставлении специальных условий покупки автомобилей на фоне урезания господдержки в легковом сегменте.

Темы: Авто, Автоновости
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 19:38
Гость: макар

Ну да, уверенность в завтрашнем дне(от слова дно). Может, просто надеются не отдавать...
28.01.2020, 15:51
Гость: Любителям руля и аварий

Идёт глобальное потепление. Будем дальше кислородик сжигать?
28.01.2020, 15:41
Гость: меньше всего

дебилоиды-потреблянты думают о том что будет завтра.Ведь главное это сегодня пустить пыль в глаза соседу или сослуживцу.
Все комментарии (7)
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