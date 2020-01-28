Виталий Мутко возглавил госкомпанию Дом.РФ

22:38

Бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании Дом.РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в правительстве России и в Дом.РФ.

О смене руководителя сообщила и сама госкомпания на сервере раскрытия информации. Председателем наблюдательного совета Дом.РФ стал вице-премьер Марат Хуснуллин.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 г. – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) – госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». Дом.РФ отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п.

В конце 2018 г. полномочия Дом.РФ существенно расширили – в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.

Виталий Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 г., он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 г. – вице-премьер, курировавший вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 г. в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Его на этой должности сменил Хуснуллин.