Путин отправил главу Чувашии в отставку

19:03

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В указе говорится, что Игнатьев отправлен в отставку "в связи с утратой доверия" главы государства. Тем же указом Путин назначил депутата Госдумы от Чувашии ("Справедливая Россия"), 50-летнего Олега Николаева временно исполняющим обязанности руководителя республики. Предварительно Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который до недавнего времени был председателем комитета нижней палаты парламента по делам национальностей.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. 28 июля 2010 года по представлению Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом, он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года - глава Чувашии.

9 июня 2015 года Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54 % голосов избирателей, был избран на второй срок.

Ранее в январе в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с "Интерфаксом" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом.

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил возмущение поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин и сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии. Во вторник, 28 января, стало известно, что чиновника исключили из "Единой России".

Это был уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".