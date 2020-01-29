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В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис

14:02 29.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Роскомнадзор начал блокировку швейцарского почтового сервиса Protonmail, с которого приходят сообщения о «минировании». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 29.

«Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и особенно активно в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

ФСБ утверждает, что «анонимные пользователи» начали использовать ProtonMail после того, как 23 января в России заблокировали другой зашифрованный почтовый сервис StartMail. Доступ к этому сервису также ограничили из-за рассылки сообщений о заложенных бомбах.

В Роскомнадзоре сообщили, что представители ProtonMail отказались включить сервис в реестр организаторов распространения информации.

23 января ФСБ России объявила об ограничении доступа к нидерландскому почтовому сервису StartMail. В тот же день «Новая газета» отправила в ФСБ письмо с почты StartMail. Журналист издания отметил в сообщении, что даже после блокировки жители России смогли получить письма, отправленные из других стран с адресов StartMail.

В понедельник неизвестные «заминировали» более 200 объектов образования, 25 судов, 15 больниц, все 232 станции метрополитена Москвы, торговые центры, отели, здание Центрального телеграфа и другие объекты. Угроза не была обнаружена.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей. Угрозы возобновились в ноябре 2019 года. В суды, школы, торговые центры и другие организации поступали сообщения об угрозе взрывов. Во всех случаях проводилась эвакуация, угроза не подтвердилась.

Темы: Россия, Интернет и сети, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 17:38
Гость: gvozd

странная постановка вопроса, Государство из за того что ему так удобно Запрещает интернет, а виноваты какие то дебилы...
так это Государство запретило сервис, а не дебилы..
protonom огромное количество людей пользуется, которые просто не хотят что бы их письма читали все кому понравится.
а фсб вместо того что бы заниматься Своим Прямым Делом - Искать... запрещает интернет и ущемляет права граждан.
29.01.2020, 16:29
Гость: махровому укропном зрадныку

Ваш главный бандюк, нацюк и жулик Порох гарно разобрался в незалежности Украины, и через ваши же органы смачно закинул мешок с 8 лярдами за бугор. А вы гоняете здесь дурку!
29.01.2020, 16:17
Гость: от хамла

Вы эти "простые мысли" вешайте на уши незалежным.
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