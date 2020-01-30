Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

20:56

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России. Она составит 618 713 рублей в месяц.

Должность заместителя председателя Совета безопасности России занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту России, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности России. Путин заявлял, что, если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности вводится новая должность: заместителя председателя, напоминает РИА Новости.