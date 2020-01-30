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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

20:56 30.01.2020
Дмитрий Медведев © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Дмитрий Медведев. Стоп-кадр из видеотрансляции
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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России.  Она составит 618 713 рублей в месяц.

Должность заместителя председателя Совета безопасности России занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту России, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности России. Путин заявлял, что, если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности вводится новая должность: заместителя председателя, напоминает РИА Новости.

 

Темы: Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 00:55
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мммдяяя, самое главное, чтоб это запоздалое "дитя айфонизации" ничего там не трогало.
31.01.2020, 00:18
Гость: Евгений В

Вот и весь материнский "капитал", который значительно меньше зарплаты никчемного чиновника. Этот много принесет пользы для безопасности РФ в новом амплуа и зарплата достойная, рассчитанная с точностью до копеек (учтены какие то надбавки за вредность и коэффициенты), в соответствие ожидаемой отдачи от рабского труда. Рождение ребенка этого, конечно, не стоит.
30.01.2020, 23:34
Гость: Макар

Он и сам уже там ..., Как и многие...
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