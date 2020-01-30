Россия закрыла пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
По словам Голиковой, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Она также отметила, что должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.
"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.
Кроме того, по решению оперативного штаба будет ограничено железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.
Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.
Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы. Вместе с тем авиакомпании "9Air", "Аврора" и Pegas Fly отменили авиарейсы из Владивостока в Китай.
"Авиакомпания "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" - в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly на Яньцзи - до 24 февраля", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы аэропорта Владивостока.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Нордстар" (NordStar) до конца зимнего расписания отменила рейсы из аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань (курорт Санья).
"Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 170 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.