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Россия закрыла пешеходную и автомобильную границу с Китаем

08:45 30.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Она также отметила, что должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.

"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.

Кроме того, по решению оперативного штаба будет ограничено железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва. 

Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы. Вместе с тем авиакомпании "9Air", "Аврора" и Pegas Fly отменили авиарейсы из Владивостока в Китай.

"Авиакомпания "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" - в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly на Яньцзи - до 24 февраля", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы аэропорта Владивостока.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Нордстар" (NordStar) до конца зимнего расписания отменила рейсы из аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань (курорт Санья).

"Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 170 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Темы: Россия, Китай, Вирусные заболевания и их лечение, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 12:27
Гость: Да

Да уж..запрещённые приёмы так и сыпятся...хотя, насчёт биологической войны надо ещё доказывать, поскольку обвинение серьезное, но очень вероятно..вирус какой-то странный..из кусков, как бы сборный - там и от моллюска что-то и от летучей мыши, и от змеи..

Надо исходить из того, что это более чем вероятно...и постоянно следить за американской вирусологией..

Вот недавно министерство обороны США заказывало анализы синовиальной жидкости(смазка, так сказать, для суставов - ВНИМАНИЕ - только русских (или славянских, что ли) мужчин боеспособного возраста...

Какие мнения? Вероятнее всего, есть возможность повлиять..чтобы двигаться перестали..

Вообще, генетическое оружие - возможно...вон израильтяне ещё лет двадцать назад работали, видимо, над оружием против арабов..не знаю, чем закончилось, но была выявлена разница между евреями и арабами по составу крови...у арабов есть какие-то серповидные тела..
30.01.2020, 12:03
Гость: Три танкиста

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
30.01.2020, 10:07
Гость: личный опыт

"Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ коронавирус."
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Думается, что этот коронавирус отлично известен в секретных биолабораториях пиндосни, которые его и создали.
А, вообще, нельзя не признать как классно работают спецслужбы пиндосни:
Сразу тройной удар по трем своим основным противникам:
У России остановили СП-2 с весьма мутной возможностью продолжения строительства.
У Ирана убили Сулеймани - третьего человека в государстве, да потом еще ловко подставили хохлосамолет под ракеты.
Китаю запустили вирус с перспективой разрушить его экономику и экспортный потенциал.
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