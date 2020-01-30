Россия закрыла пешеходную и автомобильную границу с Китаем

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Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Она также отметила, что должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.

"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.

Кроме того, по решению оперативного штаба будет ограничено железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы. Вместе с тем авиакомпании "9Air", "Аврора" и Pegas Fly отменили авиарейсы из Владивостока в Китай.

"Авиакомпания "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" - в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly на Яньцзи - до 24 февраля", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы аэропорта Владивостока.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Нордстар" (NordStar) до конца зимнего расписания отменила рейсы из аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань (курорт Санья).

"Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 170 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.