Новые блокадники новой войны: батоны за подвиг

Чиновница из Керчи, подарившая хлеб блокадникам, посчитала свое заявление об отставке «сиюминутной слабостью». ФОТО

Когда в 1991-м СССР доживал свои последние дни, группа ДДТ представила песню с довольно острым на тот момент припевом «Новые блокадники новой войны». Посыл был предельно ясен: слом эпохи, нищета, лишения, бесправие. Мог ли Юрий тогда подумать, что эти зловещие строки в итоге обретут прямой смысл? И в мрачные будни переживших войну стариков вновь вторгнутся «блокадные» пайки, больше напоминающие о веревках в доме повешенного.

Как всегда, отличились наши доблестные чиновники, привычно устилающие благими намерениями дорогу в ад. В Крыму председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги додумались поздравлять проживающих в городе 11 свидетелей блокады с Днем полного освобождения Ленинграда сомнительными «подарками».

На пестрящих в соцсетях фотографиях хорошо видно, как дамы в роскошных шубах вручают блокадникам медали, цветы и… батоны белого хлеба. «Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», - написала Хужина.

Визит чиновников к ветеранам вызвал волну возмущения среди пользователей Сети. Пользователи обвинили чиновников в «цинизме» и «глумлении». «Чтобы вы сдохли все, как эти звери на ваших плечах. Вам бы, рожам противным, блокаду устроить. Как внучка блокадницы вам пишу», - говорится в одном комментарии, который приводит агентство Sibkray.ru.

Чиновники принялись отбиваться, а в речах одной из навестивших пенсионеров госслужащих Ларисы Щербулы «символический хлеб» волшебным образом превратился в пирог с мясом. «Не было никакого хлеба. Это караимский пирог с мясом. Его передало наше татарское сообщество. Они хотели как-то тоже поучаствовать», - приводит ее слова издание «Подъем».

Хужина же добавила, что на ее подчиненных были не шубы, а «имитация». Одной из пользовательниц она написала: «Если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация».

Но самое интересное началось дальше.

Сначала на волне всего этого общественного негодования Мая Хужина подала было заявление об отставке. Но вскоре «одумалась» и заявила: «Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь».

Глава Крыма Сергей Аксенов этого дела так не оставил и назвал «ересью» и «самодурством» решение Маи Хужиной отозвать свое заявление об отставке после скандала с блокадниками и хлебом. По словам Аксенова, узнав о ее решении, он срочно позвонил главе администрации Керчи Сергею Бороздину и потребовал уволить Маю Хужину и ее заместителя безотлагательно, в течение дня. «Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя [главы] городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать», - написал Аксенов в Фейсбуке.

После этого Хужиной уже ничего не оставалось, кроме как подать в отставку вторично. Ее заявление будет рассмотрено на внеочередной сессии горсовета в понедельник, 3 февраля.

Какие выводы можно сделать из этой истории? Чиновники сегодня оказались настолько далеки от народа, что любые их потуги на милосердие воспринимаются как цинизм и издевательство. Потому что население нуждается в систематической социальной поддержке, а не в эпизодических подачках – пусть даже это были не батоны, а караимские пироги…

Фото поздравления блокадников в Крыму из соцсетей