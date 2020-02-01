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Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

17:25 1.02.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - цитирует его "Интерфакс".

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано около 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания, более 250 человек умерли.

Между тем, посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет. По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 - в городе Ухань.

В России выявлены два первых случая заражения вирусной инфекцией. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2020, 23:06
Гость: Миномёт

А МЧС на что? Они что все свои самолёты приватизировали? До войсковой операции по спасению даже пиндосы не додумались ради пиара. Вирус гриппа мутирует каждый год и каждый год в мире от гриппа умирают тысячи людей. А тут на 1,5 миллиарда населения умерло менее 300 и заразилось менее 15 тысяч. Это цифры ниже статистической погрешности для населения города в 18 миллионов, не говоря про страну в 1,5 миллиарда. Но что не сделаешь чтобы лохов усыпить при цирковой манипуляции по продлению клоунады гаранта, который не гарантирует сохранность даже конституции.
01.02.2020, 20:24
Гость: Готов пиариться,

где только можно.
01.02.2020, 19:12
Гость: Странно это

Только сегодня в программе " Международное обозрение" высказывались, что ничего страшного нет, что ещ
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