Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

17:25

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - цитирует его "Интерфакс".

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано около 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания, более 250 человек умерли.

Между тем, посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет. По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 - в городе Ухань.

В России выявлены два первых случая заражения вирусной инфекцией. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.