Генпрокуратура хочет создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

11:02

Генпрокуратура выступила с идеей создания спецресурса для сбора информации от граждан о кибемошенничествах в финансовой сфере, предполагается, что спецресурс будет работать через портал госуслуг, пишет газета "КоммерсантЪ".

Издание отмечает, что ведомство уже создало проект концепции по созданию в России специализированного ресурса для противодействия компьютерному мошенничеству в финансовой сфере. Документ был подготовлен по итогам заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 21 ноября 2019 года.

Предполагается, что спецресурс будет оперативно собирать данные о преступлениях в интернете, поступающие от граждан, организаций и уполномоченных органов. Его предполагается создать в рамках единого портала госуслуг силами автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", которая также должна будет собирать, хранить и систематизировать информацию о кибепреступлениях, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

Как отмечают в Генпрокуратуре, согласно данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин сталкивался с кибермошенничеством, а 9% участников соответствующего опроса социологов результате действий аферистов был нанесен реальный ущерб. При этом в России сейчас нет механизма подачи гражданами заявления о преступлениях в киберпространстве, как и структуры, которая бы оперативно реагировала на сообщения россиян о киберинцидентах.

Киберпреступления характеризуются высокой скоростью развития событий, отсутствием точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения и технической сложностью сбора доказательств, уточняют в ведомстве.