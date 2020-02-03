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Генпрокуратура хочет создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

11:02 3.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Генпрокуратура выступила с идеей создания спецресурса для сбора информации от граждан о кибемошенничествах в финансовой сфере, предполагается, что спецресурс будет работать через портал госуслуг, пишет газета "КоммерсантЪ".

Издание отмечает, что ведомство уже создало проект концепции по созданию в России специализированного ресурса для противодействия компьютерному мошенничеству в финансовой сфере. Документ был подготовлен по итогам заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 21 ноября 2019 года.

Предполагается, что спецресурс будет оперативно собирать данные о преступлениях в интернете, поступающие от граждан, организаций и уполномоченных органов. Его предполагается создать в рамках единого портала госуслуг силами автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", которая также должна будет собирать, хранить и систематизировать информацию о кибепреступлениях, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

Как отмечают в Генпрокуратуре, согласно данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин сталкивался с кибермошенничеством, а 9% участников соответствующего опроса социологов результате действий аферистов был нанесен реальный ущерб. При этом в России сейчас нет механизма подачи гражданами заявления о преступлениях в киберпространстве, как и структуры, которая бы оперативно реагировала на сообщения россиян о киберинцидентах.

Киберпреступления характеризуются высокой скоростью развития событий, отсутствием точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения и технической сложностью сбора доказательств, уточняют в ведомстве.

Темы: IT-технологии, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 14:25
Гость: Бтр

Департамент по борьбе с виртуальными сущностями и закрытым бюджетом, вот чего им надо.
03.02.2020, 13:20
Гость: макар

Правильно!Открыть новый отдел. Очень нужен! Во главе ктонить из путинских соколов непременно. И бюджет побольше чтоб, дело-то важное!
03.02.2020, 12:40
Гость: Для начала

Нужен закон признающий инфлрмацию в интернете и интернетресурсы имуществом, со всеми вытекающими последствими (в пределах ГрКодекса например).
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