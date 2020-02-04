]]>
]]>
Главная В России Новости

МВД подготовило правила депортации иностранцев с опасными заболеваниями

09:14 4.02.2020
Фото с сайта visaapp.ru
Материалы по теме:

Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало законопроект о порядке выдворения из России иностранных граждан, с опасными инфекционными заболеваниями, пишет газета "Известия".

Речь идет об утвержденном кабинетом министров списке из 16 опасных инфекционных заболеваний, в числе которых чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

В законопроекте говорится, что решение о депортации иностранцев с выявленными инфекционными заболеваниями опаными для общества, будут принимать МВД, Минзддрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

Как пояснили в правительстве РФ пояснили, МВД подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Документ наделяет федеральные органы власти полномочиями по "определению порядка исполнения решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".

Ожидается, что документ представят правительству в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы. При этом законопроект уже готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 12:32
Гость: ?

А чего умничать-просто наточить лопату!Не-то окружающим платить за депортацию
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации