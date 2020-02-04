МВД подготовило правила депортации иностранцев с опасными заболеваниями

09:14

Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало законопроект о порядке выдворения из России иностранных граждан, с опасными инфекционными заболеваниями, пишет газета "Известия".

Речь идет об утвержденном кабинетом министров списке из 16 опасных инфекционных заболеваний, в числе которых чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

В законопроекте говорится, что решение о депортации иностранцев с выявленными инфекционными заболеваниями опаными для общества, будут принимать МВД, Минзддрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

Как пояснили в правительстве РФ пояснили, МВД подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Документ наделяет федеральные органы власти полномочиями по "определению порядка исполнения решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".

Ожидается, что документ представят правительству в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы. При этом законопроект уже готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.