Мишустин предложил смягчить наказание беременным

11:24

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, за преступления небольшой тяжести, следует из распоряжения. При рассмотрении проекта закона Госдумой и Советом Федерации официальным представителем правительства назначен статс-секретарь—замглавы Минюста Вадим Федоров.

Распоряжение о внесении поправок за подписью Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Осенью 2019 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила провести амнистию, которая затронет более 3 тысяч несовершеннолетних, беременных, матерей-одиночек и женщин из многодетных семей. Детский омбудсмен также выступила с идеей освободить от наказания либо сократить сроки за нетяжкие преступления.

Всего в учреждениях уголовно-исправительной системы находится более 540 тысяч человек, из них более 43 тысяч — женщины. При женских колониях работает 13 домов ребенка, в них проживает 455 детей. В воспитательных колониях находится более 1,3 тысячи несовершеннолетних, в СИЗО — 915.