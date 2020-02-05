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Мишустин предложил смягчить наказание беременным

11:24 5.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, за преступления небольшой тяжести, следует из распоряжения. При рассмотрении проекта закона Госдумой и Советом Федерации официальным представителем правительства назначен статс-секретарь—замглавы Минюста Вадим Федоров.

Распоряжение о внесении поправок за подписью Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Осенью 2019 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила провести амнистию, которая затронет более 3 тысяч несовершеннолетних, беременных, матерей-одиночек и женщин из многодетных семей. Детский омбудсмен также выступила с идеей освободить от наказания либо сократить сроки за нетяжкие преступления.

Всего в учреждениях уголовно-исправительной системы находится более 540 тысяч человек, из них более 43 тысяч — женщины. При женских колониях работает 13 домов ребенка, в них проживает 455 детей. В воспитательных колониях находится более 1,3 тысячи несовершеннолетних, в СИЗО — 915.

Темы: Михаил Мишустин, Россия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 15:47
Гость: гоша

Повезло теткам! - забеременела.... и косячь напропалую!
05.02.2020, 14:29
Гость: личный опыт

Пожизненный просмотр Дом-2. В качестве дополнительного наказания - конспектирование разговоров участников.
05.02.2020, 13:32
Гость: Бтр

За беременность наказание предусмотрено?
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