В Госдуму внесут проект о запрете приготовления еды в магазинах

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах, а также запретить продажу товаров с истекающим сроком годности – менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%, сообщает РИА Новости.

"В первую очередь мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице – она не должна превышать 15%, а ещё магазины нужно обязать указывать на ценниках себестоимость товара. Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен и снижения продуктовой инфляции в масштабах всей страны", – сказал агентству лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

"Ещё один блок поправок в закон "О торговле" регулирует продажу "готовой еды". Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо", – считает Миронов.

По его мнению, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но известны случаи отравления из-за плохой санитарии, потому что изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2025, 20:51
    Гость: Для 12:35

    Цитата:- «Я до сих пор помню как во времена ельцинской швабоды и дерьмократии на больших трассах появились множество "точек общепита" где торговали иногда чебуреками из кошатины и сабочатины»

    Как всегда врёшь. Я жил во времена Ельцина. Тогда появились первые попытки сделать бизнес нормой. Эти бизнесмены дорожили репутацией. Ну да, ещё вчера, при столь любимом (другими) коммунистическом режиме я ездил в Москву на «колбасной электричке», т. к. дома был один сорт колбас из отходов- «ухо, горло, нос, сиська, пи..ка, хвост». А почему так было? Ты мясник пятого разряда и получишь 150 рублей независимо от продажи твоей продукции.
    Штурман- наслаждайся нынешней «швабодой и дерьмократией», которую ты ежедневно пропагандируешь. Купи компас и учебник географии для 4 го класса.

  3. 06.11.2025, 19:01
    Гость: Да, уж...

    "Плохая санитария" у нас повсюду, ибо санэпидстанции разогнаны, а указ "Не кошмарить бизнес" НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! И, судя по всему и не собираются.

  4. 06.11.2025, 18:21
    Гость: Мистер Краббс.

    У
    Валлийцев есть блюдо-Дьявольский краб.
    Не рекомендуют христианам,тк.краб начинает атаковать,советуют перед употреблением связывать его клешни за спиной.
    Крабу тогда остаётся только ругаться,но это можно потерпеть.

  5. 06.11.2025, 17:45
    Гость: stalker

    У нас в крупных торговых сетях торговля выпечкой и готовой едой осуществляется давно. И никто из потребителей не жалуется. Для многих это спасение, когда нет времени готовить самому по возвращению домой с работы. И все довольны. Кроме недоумков из ГД РФ, которых мнение покупателей совсем не интересует.

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России
В РФ разрешили заселять в отели по водительским правам или загранпаспорту
Вучич: Сербия готова продавать боеприпасы Европе, даже если их передадут Киеву
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Избранное
«Моральный кодекс» показал свадебную песню
Созвездие N «Космосом» (интернет-сингл)
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
«Для России вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы закрыт окончательно и бесповоротно, во всяком случае, при существующем миропорядке» Босфор и Дарданеллы
«Очень хотелось бы задать Путину именно те вопросы, которые, по мнению очень многих граждан России, сегодня самые главные»
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Старики танцуют»
«Партии у нас фиктивные, они никакие действующие властные группировки не представляют»
От локдаунов к чипизации мозга
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
Декабрь 1916 года: агония старого мира
«"Спецоперация" на Украине: многие нутром чувствуют, что слишком высоки ставки в этом масштабном и поистине судьбоносном процессе»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации