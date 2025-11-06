В Госдуму внесут проект о запрете приготовления еды в магазинах

11:55 6.11.2025

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах, а также запретить продажу товаров с истекающим сроком годности – менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%, сообщает РИА Новости.

"В первую очередь мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице – она не должна превышать 15%, а ещё магазины нужно обязать указывать на ценниках себестоимость товара. Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен и снижения продуктовой инфляции в масштабах всей страны", – сказал агентству лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

"Ещё один блок поправок в закон "О торговле" регулирует продажу "готовой еды". Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо", – считает Миронов.

По его мнению, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но известны случаи отравления из-за плохой санитарии, потому что изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.

