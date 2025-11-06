В Госдуму внесут проект о запрете приготовления еды в магазинах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах, а также запретить продажу товаров с истекающим сроком годности – менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%, сообщает РИА Новости.
"В первую очередь мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице – она не должна превышать 15%, а ещё магазины нужно обязать указывать на ценниках себестоимость товара. Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен и снижения продуктовой инфляции в масштабах всей страны", – сказал агентству лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
"Ещё один блок поправок в закон "О торговле" регулирует продажу "готовой еды". Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо", – считает Миронов.
По его мнению, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но известны случаи отравления из-за плохой санитарии, потому что изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.
Цитата:- «Я до сих пор помню как во времена ельцинской швабоды и дерьмократии на больших трассах появились множество "точек общепита" где торговали иногда чебуреками из кошатины и сабочатины»
Как всегда врёшь. Я жил во времена Ельцина. Тогда появились первые попытки сделать бизнес нормой. Эти бизнесмены дорожили репутацией. Ну да, ещё вчера, при столь любимом (другими) коммунистическом режиме я ездил в Москву на «колбасной электричке», т. к. дома был один сорт колбас из отходов- «ухо, горло, нос, сиська, пи..ка, хвост». А почему так было? Ты мясник пятого разряда и получишь 150 рублей независимо от продажи твоей продукции.
Штурман- наслаждайся нынешней «швабодой и дерьмократией», которую ты ежедневно пропагандируешь. Купи компас и учебник географии для 4 го класса.
Ну он как был ииотом, таким и остался
"Плохая санитария" у нас повсюду, ибо санэпидстанции разогнаны, а указ "Не кошмарить бизнес" НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! И, судя по всему и не собираются.
У нас в крупных торговых сетях торговля выпечкой и готовой едой осуществляется давно. И никто из потребителей не жалуется. Для многих это спасение, когда нет времени готовить самому по возвращению домой с работы. И все довольны. Кроме недоумков из ГД РФ, которых мнение покупателей совсем не интересует.