Китайцы нашли способ попасть в Россию через другие страны

16:17

Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение о закрытии из-за коронавируса границы России на Дальнем Востоке не стало серьезной преградой для гостей из Китая, которые прилетают в Россию через другие страны.

Одна китайская студентка рассказала Росбалту, что в январе она уезжала домой встретить Новый год, а три дня назад вернулась в Петербург.

«Летела транзитом, у меня была пересадка в Астане, в Казахстане. Когда приехала в Россию, никаких проверок особо не было, все как раньше, даже быстрее прошла паспортный контроль. Заказала такси, водитель оказался добрым и смешным, спокойно спросил меня, что там у нас в Китае происходит», - сказала девушка.

Студентка также отметила, что при вылете из Китая они просто заполняли анкеты, в которых сами отмечали, есть ли у них какие-либо симптомы (например, боль в горле или кашель). Температуру, по словам студентки, им измеряли только при въезде в Казахстан.

По данным на 6 февраля, число жертв коронавируса составляет уже 563 человека, а заболевших - 28 018.