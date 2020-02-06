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Китайцы нашли способ попасть в Россию через другие страны

16:17 6.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение о закрытии из-за коронавируса границы России на Дальнем Востоке не стало серьезной преградой для гостей из Китая, которые прилетают в Россию через другие страны.

Одна китайская студентка рассказала Росбалту, что в январе она уезжала домой встретить Новый год, а три дня назад вернулась в Петербург.

«Летела транзитом, у меня была пересадка в Астане, в Казахстане. Когда приехала в Россию, никаких проверок особо не было, все как раньше, даже быстрее прошла паспортный контроль. Заказала такси, водитель оказался добрым и смешным, спокойно спросил меня, что там у нас в Китае происходит», - сказала девушка.

Студентка также отметила, что при вылете из Китая они просто заполняли анкеты, в которых сами отмечали, есть ли у них какие-либо симптомы (например, боль в горле или кашель). Температуру, по словам студентки, им измеряли только при въезде в Казахстан.

По данным на 6 февраля, число жертв коронавируса составляет уже 563 человека, а заболевших - 28 018.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 23:29
Гость: Да

Смешно - полчаса назад я, в ответ на призыв закрыть границу прочно, объяснял, что границы с Казахстаном толком нет..

Сколько больных в Ухани, точно неизвестно...многие не верят китайской статистике..раз сидят по домам, то, возможно, болеют в легкой форме..
06.02.2020, 23:12
Гость: ABCD

Главное это чиновники отчитались об принятых мерах, закрыли на замок двери там, где вокруг них нет забора.
В этом российским чиновникам нет равных, умеют они языком работать.
06.02.2020, 22:14
Гость: Олег

Это и так было ясно, что эта власть не способна ни предотвращать, ни бороться с новой напастью. Они это делать не умеют и не способны. Только очередное бла-бла-бла.
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