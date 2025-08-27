Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов о выходе России из ВТО
Группа депутатов от думской фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером СРЗП Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о денонсации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года. Парламентарии также предлагают признать утратившим силу закон о ратификации указанного протокола, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2014 года преимущества нахождения РФ в ВТО начали сокращаться "на фоне общего ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом других стран, допускающих недружественные и ограничительные действия в отношении России". Авторы инициативы подчеркнули, что за время нахождения России в ВТО страны - участницы организации ввели в отношении РФ многочисленные санкции.
В связи с этим депутаты считают целесообразным "переходить на новые экономической интеграции в виде заключения новых международных соглашений с отдельными государствами либо с отдельным блоком" с общими целями и интересами. Кроме того, согласно пояснительной записке, выход из ВТО нужен "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты".
Правительство РФ инициативу депутатов не поддержало. Как указано в отзыве кабмина, благодаря членству в ВТО "Россия получила доступ к эффективному инструментарию для продвижения и защиты интересов российских компаний". "Положительное влияние членства в ВТО на показатели российского экспорта подтверждается его стабильным ростом практически по всем несырьевым группам товаров", - добавили в правительстве.
В отзыве подчеркивается, что проведение протекционистской политики в качестве самозащиты против санкций может быть достигнуто в рамках правил Всемирной торговой организации, а в случае выхода из ВТО Россия "продолжит выполнять большинство своих обязательств в сфере торговли, будет связана более низкими тарифными обязательствами партнеров и при этом лишится всех прав члена Организации". " Выход России из ВТО был бы выгоден недружественным государствам, рассматривающим это как один из инструментов экономической изоляции российской экономики", - заключили в кабмине.
Еще бы. У россеянского правительства задачи совсем другие.
"благодаря членству в ВТО "Россия получила доступ к эффективному инструментарию для продвижения и защиты интересов российских компаний"
Что за бред? Санкции запада являются грубейшим нарушений норм ВТО. Против РФ ввели санкции 98% стран участников ВТО. Более 14,000 санкций! И что? В ВТО хоть кто пискнул о том, что нормы ВТО попираются? Нет. В пр-ве РФ хоть кто то пискнул, что санкции нарушают правила ВТО? Нет. Каждый год РФ платит членские взносы в ВТО, при том, что с 201г (11 лет как) РФ заблокирована в ВТО! Около 3,7$ миллионов в год! За 11 лет сумма составила почти 41 миллион, это сейчас 3,3 миллиарда рублей! Больше их никуда нельзя было потратить???
Отсутствие РФ в ВТО продлится ещё лет 10, и что? Это время чиновниками РФ будет с пользой потрачено на уплату заблокированного членства в ВТО?
Сейчас, все кто ввёл против РФ блокирующие санкции, ответные меры против них со стороны РФ считают... незаконными! Так как по мнению этих стран они нарушают в том числе и нормы ВТО.
Тот же ЕС до сих пор требует прекращения действия "контр санкций" против стран ЕС, в ЕС их считают незаконными! Евро комиссия мотивирует это тем, что это они наказывают Россию, а Россия не имеет права наказывать ЕС. Вот такая незатейливая логика.
Самое интересное то, что РФ в одностороннем порядке продолжает придерживаться взятых в рамках ВТО обязательств в виде минимальных или нулевых пошлин против некоторых стран, несмотря на то, что те полностью применяют против РФ все санкции запада.
аргумент в пользу мнения о том, что "глубинное государство" есть не только в США...
Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает.
вербовать депутатов, они и так вредят по недомыслию.