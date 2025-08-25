В Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта
Российская сторона предоставляла Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны с Ираном. Об этом в интервью телеканалу Seenergyir заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр.
«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — приводит его слова Газета.RU.
В ходе выступления Садр призвал поддерживать отношения с Россией, однако не доверять ей.
13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».
22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ядерных объекта исламской республики — Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.
Спустя два дня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.
Ущерб нанессный России перестройкой и идиотскими реформами Кремля соизмерим с потерями во второй мировой войне. Россия переживает второе нашествие врагов тихую войну развязанную правящей верхушкой против собственного народа. Еврейские лобби во власти выполняет и участвуют в еврейском разговоре по уничтожению русских и православия как на Украине так и в России. Эти документы были давно разработаны еврейским духовенством и радикалами. И они последовательно воплощаются в жизнь мировой еврейской закулисой. Но в РФ упорно молчат об этом. И любую критику в сторну евреев или прдозрения сразу воспринимают как гонение. Давно следует с этим разобраться, особенно сейчас в сложное военное время. Как можно не замечать затаившегося внутреннего врага? Да они на публике корчат из себя ура патриотов и бьют кулаком в грудь как Соловьев-Шепиро и остальные. А на самом деле они все работают на МАССАД.
а ещё Ленин и Брежнев недодавали армянам и евреям колбасы в СССР
достали. теперь жрите войну зато СССР нет
Давно известно что разрабатывается климатическое оружие. В США на територии Аляски где недавно была встреча президента РФ и Трампа есть секретный объект, большое поле с антеннами. Посторонних туда не пускают. Там проводятся эксперименты по нагреву и воздействию на высокие слои атмосферы и влияния на погоду. Политики трещат и обвиняют страны в высоких выбросах парниковых газов, а проблема своем в другом. Работа этого и подобных центров влияет на погоду вызывает повышение температуры и увеличение числа тайфунов и торнадо. Нужно Трампу подкинуть идею чтобы разобрался и закрыл этот центр. Он явно не доволен зеленой энергетикой и дурацкими ветряками понатыкаными демократами. Он наверно не в курсе этого центра на Аляске что на это тратят деньги. Секретный центр на Аляске, HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), который является американским научно-исследовательским проектом для изучения ионосферы с использованием мощного электромагнитного излучения. Проект расположен в Гаконе, штат Аляска. Его контролируют военные и все исследования строго засекречены, возможно делятся данными с Израилем. А реально влияние на погоду чтобы вызывать природные катаклизмы в определенных местах планеты, засухи, ливни и тайфунов в РФ, Китае, Индии и других враждебных США странах.
Что-то я лично сильно сомневаюсь в том, что Россия слила какую-то информацию Израилю. Нам это не выгодно. Во-первых, мы с этого ничего не имеем. Во-вторых, мы заинтересованы в создании южного транзитного торгового пути через территорию Ирана. А значит, портить отношения с этой страной нам не выгодно. А что до мест размещения сил ПВО Ирана, то эту информацию Израиль мог получить от США или через своих шпионов в Иране. Их там было более чем предостаточно.
В Иране проснулись. А когда проснутся в России? Уже никогда? Шаломов с Менделем, Патрушевым, Бортниковым и их дружной гоп-компанией уже полностью подавили всякий намёк на развитие в стране, что спокойно добивают Россию? Оглянемся на их «достижения». В России уничтожено порядка 100 тысяч населённых пунктов и предприятий, и процесс продолжается. Даже «Мамай» так «не проходил». Идёт стремительная деквалификация трудовых и, прежде всего, научно-технических кадров. На все руководящие посты в государстве назначаются исключительно люди, ничего не знающие и не понимающие того, чем они поставлены руководить, и которые не несут никакой ответственности за свою «деятельность».
Добиваются здравоохранение и образование. От лжевакцин от ковида погибло более 1,1 млн. человек и вновь «никто не виноват». Стало проще до Бога достучаться, чем добраться до врача. Средства массовой дезинформации, активисты которых получают от 300 до 800 млн. (!) рублей в год, отговаривают детей получать полноценное школьное образование и поступать на липовые профессионалитеты, обучающие искусству нажатия кнопок на том или ином оборудовании.
Курс рубля рухнул с 30 рублей (сначала и вовсе с 6) до 100 за доллар. Глава Центробанка России, словно прилетевшая с другой планеты, никому в стране не подчиняется, кроме забугорных янки. Населению навязывается бредовая идея, что чем ниже покупательная способность рубля, тем ему, населению, будет лучше, т.е. ему же будет лучше, если товар для него станет малодоступным.