В Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта

22:41 25.08.2025

Российская сторона предоставляла Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны с Ираном. Об этом в интервью телеканалу Seenergyir заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр.

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — приводит его слова Газета.RU.

В ходе выступления Садр призвал поддерживать отношения с Россией, однако не доверять ей.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ядерных объекта исламской республики — Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

Спустя два дня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.