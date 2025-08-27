На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект

11:12 27.08.2025

Российское здравоохранение готовится перейти на новый формат работы с расширением функций среднего медперсонала (фельдшеры, акушеры). С осени они получат дополнительные полномочия и смогут заменять квалифицированных специалистов в случае их нехватки. Таким образом власти намерены хотя бы немного закрыть растущий кадровый дефицит, который в отдельных регионах уже стал катастрофическим. Эксперты называют такую меру "паллиативной", хотя и отмечают, что она позволит закрыть спрос в медицине здесь и сейчас. Однако кадрам с недостаточной квалификацией потребуется помощь — например, в Свердловской области для этого используют искусственный интеллект.

В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Минздрава РФ, который меняет порядок возложения обязанностей лечащего врача на фельдшеров и акушеров. Документ расширяет полномочия среднего медперсонала и вводит новые правила их работы в системе первичной и скорой помощи.

Если ранее фельдшер или акушер могли подменять врача только в фельдшерско-акушерских пунктах и здравпунктах, то теперь это станет возможным и в фельдшерских пунктах, амбулаториях, а также в поликлиниках. Помимо терапевтов, педиатров и врачей общей практики, к перечню специалистов, чьи функции могут быть делегированы, добавлены акушеры-гинекологи. В скорой помощи правила изменились в обратную сторону: теперь исполнять обязанности врача сможет только фельдшер выездной бригады, но не акушерка.

Полномочия, которые могут быть переданы, достаточно широки. Фельдшер или акушер получат право собирать анамнез, проводить минимальные обследования, назначать и применять лекарства, в том числе наркотические и психотропные препараты, если это предусмотрено стандартами. Делегирование происходит на основании приказа руководителя медорганизации, который также отвечает за качество и законность такой работы.

По сути, речь идет о частичном перераспределении функций внутри системы здравоохранения. Минздрав объясняет это острой нехваткой врачей, особенно в малых населенных пунктах. Новый порядок должен повысить доступность медицинской помощи для пациентов, хотя и вызывает дискуссии о рисках снижения качества лечения. Таким образом, с осени фельдшеры и акушеры официально смогут брать на себя значительно больше врачебных обязанностей, чем прежде, а медицинские учреждения получат больше гибкости в организации работы при дефиците кадров.

Отметим, что несмотря на положительную динамику последних лет, в Свердловской области наблюдается заметный дефицит квалифицированных медицинских кадров. Всего в регионе не хватает порядка 640 врачей. Особенно востребованы акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, неврологи, онкологи, педиатры, скорой медицинской помощи, терапевты, травматологи-ортопеды, хирурги. При этом из регионального бюджета было выделено 235 млн рублей для подготовки с 2025 по 2031 год 262 медицинских специалистов (195 по специалитету, 67 — в ординатуре). В дополнение к этому, существует предложение о введении штрафов в тройном размере стоимости обучения для тех целевиков, кто после завершения не отработает установленные три года.

Впрочем, Свердловская область испытывает не самый острый дефицит кадров в сравнении с другими субъектами, где при меньшей численности населения нехватка врачей превышает 1000 человек. К примеру, в Приморском крае на одну вакансию врача приходится лишь 0,22 резюме, что указывает на крайне высокий спрос и острую нехватку специалистов. К катастрофической близка ситуация в Еврейской автономной области, Курганской области, Чукотском АО, Псковской области и Республике Алтай — здесь на вакансию приходится всего 0,05 резюме.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доктор медицинских наук Гузель Улумбекова обратила внимание, что проблема кадров сложилась не сегодня и не решалась на протяжении десятилетий. И хотя правительством все же принимаются меры по урегулированию ситуации, но в большей степени они носят "паллиативный", временный характер. Среди них собеседница Накануне.RU назвала увеличение количества мест целевого обучения, социальное жилье и льготы.

"В первую очередь, необходимо увеличение оплаты труда и ее уравнивание между регионами. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты в 1,5 -2 раза выше, что создает проблему с кадровой обеспеченностью в регионах. Понятно, что сию секунду повысить фонд оплаты труда невозможно, это делается поэтапно в соответствии с возможностями бюджета. Но проблема есть, и, если есть медсестры, которые готовы оказывать помощь, нужно дать им такую возможность. А чтобы не страдало качество, им в руки надо дать современные технологические инструменты. Например, системы принятия решения с искусственным интеллектом. Есть уникальные российские разработки, которые, в случае нехватки компетенций, позволяют получить помощь ИИ на основании достоверных источников, с использованием официальных клинических рекомендаций", — уточнила Гузель Улумбекова.

Эксперт отметила, что такая система одной из первых была внедрена и уже используется в Свердловской области.

"Проект был реализован через Медицинскую палату Свердловской области, это действительно очень прогрессивное решение, которое позволяет медперсоналу быстро получить подсказку со ссылкой на источники, включая мировые. Кроме того, система дает анализ по рискам фарматерапии, если пациент принимает сразу несколько препаратов", — резюмировала собеседница Накануне.RU.

Эксперты сходятся во мнении, что принятые меры неминуемо приведут к снижению качества медуслуг, но в сложившихся обстоятельствах это лучше, чем ничего. Председатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал считает, что мера должна быть направлена на привлечение среднего медперсонала только при особых обстоятельствах, а не закрывать собой весь кадровый голод медицины.

"Сам приказ о наделении среднего медперсонала врачебными функциями необходим, так как такие полномочия нужны в отдельных случаях, все они перечислены в приказе Минздрава. К примеру, акушерских бригад (скорой помощи) у нас в принципе мало, не исключено, что общепрофильная бригада может быть направлена на такой вызов. И роды могут произойти еще до прибытия в медучреждение, а что делать фельдшеру, стоять и смотреть? Он должен оказать помощь и это логично. Но здесь возможно злоупотребление ответственными органами власти, когда средний медперсонал будет привлекаться не при таких особых обстоятельствах, а заменять собой квалифицированных врачей. Это даст ответственным чиновникам возможность расслабиться и не решать проблему кадрового голода", — высказал опасения эксперт.

Автор: Никита Светлов