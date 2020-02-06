Посетителей Кремля стали проверять на коронавирус и грипп

18:12

В Кремле перед мероприятием с участием президента РФ Владимира Путина ввели процедуру проверки на коронавирус. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о новых мерах предосторожности, а вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что они связаны с распространением гриппа.

Человек с тепловизором сегодня, 6 февраля, проверял журналистов, сообщили «Ведомости». Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в то же время заявила, что проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа.

«Это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься»,— сказала журналистам Голикова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процедуру «мерами предосторожности».