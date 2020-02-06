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Посетителей Кремля стали проверять на коронавирус и грипп

18:12 6.02.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Кремле перед мероприятием с участием президента РФ Владимира Путина ввели процедуру проверки на коронавирус. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о новых мерах предосторожности, а вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что они связаны с распространением гриппа.

Человек с тепловизором сегодня, 6 февраля, проверял журналистов, сообщили «Ведомости». Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в то же время заявила, что проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа.

«Это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься»,— сказала журналистам Голикова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процедуру «мерами предосторожности».

Темы: Коронавирус, Грипп и ОРВИ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 18:39
Гость: Все умрут,

а я останусь.
06.02.2020, 18:38
Гость: Гость

Точно, из-за местного сезонного гриппа именно так всегда и проверяли.
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