«Держаться здесь не за что»: чего добиваются бастующие медики

Каждую неделю в новостных лентах появляются сообщения о забастовках медиков

Проблемы работников здравоохранения – частный случай сложной экономической ситуации в стране. Сокращение зарплат, махинации с отработанными часами, огромная нагрузка, увольнения под надуманными предлогами, пресловутая «оптимизация» - так или иначе эти напасти касаются представителей всех профессий. Но в случае с людьми в белых халатах на кону стоит наша с вами жизнь, поэтому меры должны приниматься незамедлительно, о чем и напоминают нам врачебные пикеты. .

СМИ приводят впечатляющую хронику забастовок в России в прошлом году:

• 18 марта. «Итальянскую забастовку» объявили медики трех районных больниц Новгородской области.

• 1 апреля. О начале «итальянской забастовки» заявили врачи Можайской подстанции Московской областной станции скорой помощи.

• 27 мая. Сотрудники скорой помощи в Пензе протестуют против сокращения ставок фельдшеров, медсестер и врачей.

• 15 июля. О забастовке предупредили сотрудники скорой помощи в Орле, прокуратура начала проверку их требований.

• 25 июля. Начали бастовать врачи скорой в Тольятти.

• 23 августа. Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле.

• 26 августа. 12 медсестер из неврологического отделения Александровской районной больницы Владимирской области написали заявления об увольнении.

• 27 августа. Из ЦГБ Пятигорска уволились все врачи-травматологи во главе с зав. отделением.

• 6 сентября. Из-за переработок и недоплат начали «итальянскую забастовку» медики Пермской горбольницы № 6.

Буквально на днях в Екатеринбурге принялись бастовать медики из-за перевода «скорой помощи» на аутсорсинг под начало президента Евгения Фридмана. Как рассказал теперь уже бывший бригадир одной из подстанций Александр Лаврека, ушедшие работники боялись стать «вновь обманутыми». Несмотря на все официальные заверения, что, дескать, «конфликт улажен», уволились уже в общей сложности 15 человек.

«Почему уволился? Не хотел работать на условиях Фридмана. Обещать можно что угодно. Я не хочу быть обманутым, - рассказал Накануне.Ру бригадир одной из подстанций Александр Лаврека. – Не хочу каждый месяц думать лихорадочно: "А заплатят ли мне зарплату в этом месяце?". Я и мои коллеги решили не слушать пустословий и уйти. Фридман вообще сказал нам, что он повысит тариф за час работы на 10-15 руб. То есть вместо 75 руб. в час мы будем получать 90 руб. за час работы, но сказал, что это случится через месяц. Есть опасения, что этот месяц нужен лишь для того, чтобы набрать новых водителей».

В Сатке Челябинской области фельдшеры уже несколько месяцев безрезультатно добиваются повышения зарплаты. Пятого февраля в сквере памяти воинов-интернационалистов на пикт собралось порядка 50 человек, это были не только медработники, их пришли поддержать простые горожане, а также представители ЛДПР, КПРФ и профсоюза "Действие". Многие приходили на митинг прямо с ночной смены.

Среди них фельдшер выездной бригады Никита Иванов. «Это важная и тяжёлая работа как физически, так и морально. И я хотел бы, чтобы она ещё достойно оплачивалась. Потому что на нашей станции всего пара человек работают на ставке, которая рассчитана из условий труда и отдыха, чтобы человек работал и получал время на восстановление своего организма. Этого нет. Кому совсем тяжело, работают на ставку 1,25, основная часть работает на 1,5 ставки. Январь многие работали на ставку 1,75. Это почти за двух человек. Люди так работают не от хорошей жизни, а потому что хочется хотя бы нормально покушать, одеть семью. На одну ставку зарплата 18-20 тыс., это копейки за такой труд. На 1,5 ставки у меня выходило 26 тыс., а это 250 рабочих часов в месяц», – говорит он.

Фельдшер Светлана Павлова работает на станции уже 18 лет. Когда устраивалась, рассчитывала, что отработает семь лет и будет получать 80% за стаж, но доплату сократили. Теперь ей приходится работать до двух ставок, чтобы прокормить свою семью. «Ставка у нас от 16 до 18 тыс. руб. У меня кредит, дети, мне надо как-то прожить, соответственно, я беру больше смен. Я работаю день-ночь-ночь, я вынуждена это делать, чтобы заработать какие-то деньги. Убрали доплаты за ночные смены со 100% до 50%. Убрали за стаж с 80% до 15%. Смысла молодежи идти на "скорую" нет. У нас очень много стажистов ушли в аптеки, платные клиники, уехали в другие города. Держаться здесь не за что, да и молодежи нет. Правильно говорят – кадровый дефицит, так он и будет, за что идти на "скорую помощь"? Я в 2014 году жила лучше, чем я прожила в 2018-2019 годы. Для меня это очень тяжело. Цены растут, жизнь дорожает, а зарплата не увеличивается. Почему?» – возмущается она.

«Станция "скорой помощи" Сатки обслуживает весь район. Есть еще подстанции в Бакале, Межевом и Бердяуше. Но медики говорят, что бригад не хватает. «Должно быть восемь бригад на смену на район, а сейчас пять бригад на район, то есть трех не хватает. Убрали ночную машину в Бакале, она бывает там раз в три дня. Нет машины в Бердяуше, а это отдаленный поселок. Жители находятся без помощи. Выезжает Сатка, доезд до Бердяуша составляет 40 минут. Ночью у нас четыре бригады на город, но, если у нас не "закрыт" [не охвачен] Бакал, одна бригада автоматически работает на Бакал и на город остается три машины. Бердяуш у нас вообще не прикрыт ни днем, ни ночью. Есть проблемы с доездом. Когда поступают срочные вызовы и бригады все находятся на вызовах, то мы можем просто не успеть, вызывают бригаду с Межевого, Бакала, а это тоже доезд и время», – рассказывают фельдшеры.

Пресловутая «оптимизация здравоохранения коснулась и этого региона. И если раньше в Бакале была своя реанимация, хирургия, травматология и терапия, то сейчас осталась лишь терапия, и то количество койко-мест резко сократилось, поэтому тех больных, которые нуждаются в госпитализации, просто отправляют домой на амбулаторное-поликлиническое лечение. "Часто люди возмущаются", – признается медработник Бакалы Татьяна Александровная, которая приехала на пикет в соседнюю Сатку поддержать коллег.

Планируют медработники и дальше собираться, чтобы добиваться повышения заработной платы. По их словам, они могут дойти с акциями протеста и до самого Челябинска. «Мы будем дальше обращаться, нас не устраивают эти копейки. Президент сказал, что фокусов с зарплатами не должно быть. Мы хотим добиться, чтобы 100% ночных добавили и за вредность. Мы работаем с биологическими факторами, а за вредность сделали 4%, было 24%. Сейчас еще один процент добавили, сделали 5%, и добавили 50% ночных. Это все, чего мы добились», – резюмирует представитель профсоюза "Действие" Дмитрий Бурдин.

Фото с сайта nakanune.ru