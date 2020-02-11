Эксперта Фонда Горчакова обвинили в госизмене из-за свадебного фото

19:05

ФСБ завершило расследование по делу о госизмене, фигурантами которого стали эксперт Фонда Горчакова и ее муж. Им вменяется раскрытие личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

Фото из соцсети

Обоим предъявлено обвинение в окончательной редакции – им инкриминирутся статья о государственной измене.

Зимину и Антонца обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии, а именно раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

Отец Антонины Зиминой рассказал, что чекист, о котором идет речь, давний друг обвиняемой. Они вместе учились в Балтийском федеральном университете в Калининграде. Зимина закончила аспирантуру в 2012-м, а будущий оперативник только поступил на службу в ФСБ. По некоторым данным он занимался контрразведкой и был на хорошем счету у руководства.

Эпизод, который вылился в уголовное дело, произошел в 2015 году во время свадьбы фигурантов. Сотрудник ФСБ был в числе приглашенных. По словам отца Зиминой, чекист за праздничным столом выпил и сам принялся рассказывать о своей работе и даже раздавать визитки, фотографировался с гостями. Среди других гостей были родственники невесты, проживающие в Литве, а также коллеги по работе, пишут «Новые Известия».

«Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим (сотрудник ФСБ) не делал из своей работы секрета», - рассказал Зимин.

Но после того, как кадры с чекистом были опубликованы в соцсетях, а потом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, ФСБ возбудила уголовное дело. По словам Зимина, никого из гостей свадьбы правоохранители не опрашивали, хотя они могли подтвердить его версию.

В настоящее время Антонина Зимина находится в СИЗО «Лефортово». При этом разрешенный законодательством срок ее задержания под стражей завершился в декабре 2019-го, говорит Зимин.