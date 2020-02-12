Онлайн страхование от несчастного случая

14:05

На сегодняшний день страхование онлайн от несчастных случаев выходит на позиции одной из самых топовых услуг и запросов

Логика здесь простая – люди начинают понимать, что оформление страховки может быть выгодно (а иногда это просто обязательно), а затраты на обслуживание полиса минимальные. В то же время страховой случай может наступить в любой момент, а лечение обойдется в огромные деньги. По этой причине дальновидные граждане все чаще решаются оформлять полисы страхования. Сегодня это можно сделать даже онлайн и без похода к врачу (обычно это нужно, чтобы он выдал справку про отсутствие хронических и опасных заболеваний).

Кому и в каких случаях чаще всего нужна страховка?

Зачастую полис страхования онлайн оформляется на сайтах компаний, которые занимаются данным видом деятельности как профильным, например, https://www.smpins.ru/personal/accident_insurance_info/ предлагает оформить все в течение 5-ти минут. Чаще всего страховку приобретают:

1. При выезде за границу. В этом случае без нее практически никто не выдает визу.

2. Если место работы связано с повышенной опасностью, например, человек является сотрудником МВД, МЧС.

3. Нужна детская страховка.

4. Гражданин хочет обезопасить себя и близких от возможных несчастных случаев, а также последствий, связанных с нехваткой денег на реабилитацию, различные компенсации в связи с наступлением таких случаев.

5. При активном отдыхе, туризме и так далее.

Во всех вышеперечисленных случаях покупка страхового полиса онлайн – самая лучшая альтернатива любым другим страховкам, на оформление которых нужно затрачивать время (записываться на прием в медицинский центр, проходить процедуру оформления полиса страхования и так далее).

Какие особенности оформления страховок онлайн?

Переходя по ссылкам профильных сайтов, человек обычно попадает в так называемый онлайн-супермаркет, где есть возможность выбрать различные полисы. Вам нужно обращать внимание на следующие пункты:

1. Стоимость полиса. От этого зависит то, сколько, в конечном счете, вы заплатите за страховку длительностью в 1 год.

2. Страховая сумма. Это размер компенсации, на которую может рассчитывать застрахованное лицо в случае наступления страхового случая.

Страховая сумма обычно варьируется в размере от 125 до 500 тысяч рублей, а стоимость полиса – от 750 рублей до 3500 рублей. Разница в цене также обусловлена тем, что есть как детские, так и взрослые страховки.

Помните, что цель страховки – покрытие возможных рисков, связанных с несчастными случаями и ситуациями, под которые могут подпадать также проведение операций, наступление инвалидности, телесные повреждения и прочие несчастные случаи.