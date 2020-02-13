Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

11:50

Уровень безработицы среди представителей среднего класса в России вырос в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с 10,9% до 11,9%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. По данным Минтруда, доля безработных снижается.

В третьем квартале 2019 года аналитики Сбербанка фиксировали безработицу среднего класса на уровне 11,8%. Она определяется как доля безработных среди респондентов Сбербанка.

Безработица — второй по распространенности экономический фактор тревоги у респондентов «Индекса Иванова», его назвали 55% опрошенных (против 51% годом ранее). Лидирует коррупция (62%), а на третьем месте в рейтинге экономических тревог — инфляция (48%).

Доля представителей среднего класса, опасающихся увольнения, за год снизилась с 46 до 42%. Но в четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим наблюдался рост числа обеспокоенных возможными сокращениями.

В пресс-службе Сбербанка изданию пояснили, что выявленный опросом рост уровня безработицы и частичной занятости является «незначительным», указав, что респонденты в целом более оптимистично оценили перспективы бизнеса своих работодателей. Эта оценка стала самой высокой со времен экономического спада 2014 года — ее индикативный показатель составил 13% (в предыдущем квартале всего 6%), отмечается в пресс-релизе Сбербанка. В нем Сбербанк уточняет, что улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса, а оценка средних предприятий не изменилась.

Ранее Минтруд сообщил, что на 15 январе 2020 года число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 1,1%. Количество рабочих мест и вакантных должностей, заявленных в службы занятости на 15 января, составило 1,4 млн единиц.