Кокаин вместо допинга: боксера Кушиташвили собираются дисквалифицировать

Инцидент с боксером Кушиташвили, попавшемся с кокаином, наверняка ляжет темным пятном на всех наших спортсменов

Георгий Кушиташвили. Фото из соцсетей

Арест боксера Георгия Кушиташвили получил драматичное продолжение. В крови спортсмена, которого обвинили в приобретении кокаина, обнаружили следы именного этого вещества, а также – каннабиноидов. Попытки списать это на последствия употребления допинга спортсмену не удалось. Ведь на его руке был также найден след от укола, происхождение которого боксер так и не смог объяснить.

О последних новостях из жизни боксера сообщила прокурор на очередном судебном заседании Второго Западного окружного военного суда, который рассматривал жалобу на арест боксера, поданную его адвокатом Александром Дегтеревым. «Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в моче Кушиташвили обнаружены следы кокаина», - цитирует гособвинителя ТАСС.

Адвоката Дегтерева не смутили результаты экспертизы, и он заявил, что собирается бороться до конца. «В этой справке не отражено, каким образом были получены данные анализы, и место, где их брали. Известно, что до этого он посещал ночной клуб. Алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией. Может быть, в напиток был подмешан наркотик. Психиатр сказал, что он находился в угнетенном состоянии, но при этом мы знаем, что человек под действием кокаина должен быть в приподнятом состоянии», — цитирует юриста РИА «Новости».

По мнению Дегтерева, в деле есть некоторые нестыковки. «В этой справке не отражено, каким образом были получены данные анализы, и место, где их брали. Известно, что до этого он посещал ночной клуб. Алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией. Может быть, в напиток был подмешан наркотик Психиатр сказал, что он находился в угнетенном состоянии, но при этом мы знаем, что человек под действием кокаина должен быть в приподнятом состоянии», — цитирует юриста РИА «Новости».

Далеко не все поддерживают боксера так же рьяно, как его адвокат. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который до этого обещал помогать спортсмену с адвокатами и поддерживать на протяжении всего процесса, заявил о твердом намерении отстранить его. «Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. В таком случае мы его пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня», - сказал Кремлев.

Сейчас Кушиташвили пребывает в столичном СИЗО «Медведь». Если бы его представителю удалось доказать, что обвиняемый не представляет опасности, боксера могли бы отпустить, например, под подписку о невыезде. Однако теперь, в связи с новыми обстоятельствами дела, Кушиташвили пробудет в СИЗО как минимум до 1 апреля (на этот срок его арестовал суд изначально), но мера пресечения может продлеваться до тех пор, пока расследование не завершится.

Все началось в ночь с 1 на 2 февраля, когда Кушиташвили и его друг прибыли в одну из квартир дома на Фрунзенской набережной – предположительно для приобретения кокаина. На восьмой этаж, где жил дилер, за ними последовали сотрудники Росгвардии. Спортсмена взяли с поличным, его друга отпустили, так как ему удалось доказать свою непричастность к приобретению вещества.

При обыске у боксера обнаружили 0,61 грамма кокаинf. Однако боксер отрицал, что имеет отношение к этому веществу и оказал сопротивление бойцу Росгвардии, который пытался ему помешать употребить кокаин. Применив спортивные навыки, Кушиташвили сломал росгвардейцу нос. При этом боксер отрицает и этот факт, утверждая, что страж порядка упал сам и ударился о перил, а он, напротив, пытался помочь пострадавшему.

Кушиташвили уже предъявлены официальные обвинения по двум статьям — по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России.

Инцидент с боксером Кушиташвили наверняка ляжет темным пятном на всю историю нашего бокса. По его следам Федерация бокса России проверит всех спортсменов и тренеров. Сам спортсмен будет пожизненно исключен из национальной сборной. «Наше решение - жестко наказать, по всей строгости. Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики», — рассказал Газете.Ru генеральный секретарь организации Умар Кремлев и признал, что досадный эпизод нанес удар по репутации спорта в России. В связи с этим необходимо проверить всех остальных спортсменов и тренеров, которых тоже в случае чего пожизненно исключат.