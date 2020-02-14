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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

10:32 14.02.2020
Фото Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где проживал Лужков, а также присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы. 

Кроме того, глава государства рекомендовал провести иные мероприятия, направленные на "увековечение памяти" бывшего мэра столицы.

Данные рекомендации были даны с учетом значительного вклада, внесенного Лужковым в становление российской государственности и развитие Москвы.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

Темы: Москва, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 12:57
Гость: Москва

А ничего, что его отстранили «в связи с утратой доверия?». Если это было ошибочно или по какой ещё причине, то обелите человека всенародно, а то как по нынешним временам «их в дверь, они в окно!»
14.02.2020, 12:44
Гость: СЕМИРО

В процессе справедливого восстановления исторических названий улиц в центре Москвы, прошедшего в 90-е годы, мы лишились Пушкинской улицы. Предлагаю назвать 3-е транспортное кольцо Пушкинским! Думаю, и справедливость восстановим, и подтвердим, что гениальный А.С. Пушкин для России более значим. Да и не увольняли его "в связи с утратой доверия". Хотя забывать заслуги Ю.М. Лужкова тоже не стоит.
14.02.2020, 12:43
Гость: пенсионер

Интересно будет посмотреть, как будут увековечивать память ВВП. Надо бы заранее провести голосование или референдум среди граждан России по плану мероприятий такого события.
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