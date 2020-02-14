Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

10:32

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где проживал Лужков, а также присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Кроме того, глава государства рекомендовал провести иные мероприятия, направленные на "увековечение памяти" бывшего мэра столицы.

Данные рекомендации были даны с учетом значительного вклада, внесенного Лужковым в становление российской государственности и развитие Москвы.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.