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В центре Калининграда мужчина открыл стрельбу

22:34 15.02.2020
Фото из соцсети

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина и убил двоих на улице в Калининграде.

"По предварительным данным, мужчина открыл огонь по прохожим из нарезного охотничьего оружия. Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, среди погибших - мужчина и женщина. Убитая была беременна. На месте происшествия работают сотрудники СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Власти Калининграда подтвердили гибель двух человек. "Нам сообщили, что была стрельба на центральном рынке, погибли мужчина и женщина. <…> Ребенок с огнестрельным ранением попал в больницу", - сказала собеседница агентства.

Темы: Калининград, Происшествия
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Комментарии читателей
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16.02.2020, 00:19
Гость: Рынок, однако...

К тому же центральный. Расставляет всё по местам, однако. Бамбарбия кергуду.
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